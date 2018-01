Maioria dos usuários da Linha Turismo visita a cidade para lazer

Uma pesquisa feita pelo Instituto Municipal do Turismo mostra que 60,2% dos passageiros que embarcam na Linha Turismo vêm a Curitiba motivados pelo lazer, apesar de a cidade ter tradição no turismo de negócios. A pesquisa com usuários da Linha Turismo foi feita em 2017 em duas etapas: no mês julho, alta temporada, e em agosto e setembro, baixa temporada.

De acordo com a pesquisa, 70,4% dos entrevistados ficaram em hotéis. O tempo médio de estadia foi de quatro dias. A presidente do Instituto, Tatiana Turra, analisou o crescimento do turismo de lazer na cidade. “Temos percebido que um número cada vez maior de turistas enxerga Curitiba como uma cidade para se divertir, reconhecendo nossos atrativos e oferta turística”, avalia. “O crescimento deste segmento favorece a diversificação e o equilíbrio das demandas turísticas de Curitiba.”

A última pesquisa feita com passageiros da Linha Turismo foi em 2014. Já a última pesquisa de demanda – que reflete o cotidiano turístico da cidade – foi feita em 2012.

A retomada das pesquisas é uma das ações prioritárias do Instituto e muito importante para definição de estratégias, de acordo com a coordenadora da pesquisa Carla Männich. “É importante saber qual o perfil do público para podermos sempre inovar gerar uma experiência mais rica”, afirma. Em 2017, a Linha Turismo teve 578.433 embarques.