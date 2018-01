Em reencontro da final de 2017, Inter vence Novo Hamburgo

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Os zagueiros se mostraram decisivos em mais uma vitória do Internacional no Campeonato Gaúcho. Neste domingo (21), a equipe colorada derrotou o Novo Hamburgo, fora de casa, por 3 a 0, com Thales e Danilo Silva marcando os primeiros gols. O uruguaio Nico López fechou a conta do jogo válido pela segunda rodada -na estreia o Colorado bateu o Veranópolis no Beira-Rio. O Inter foi melhor que o Novo Hamburgo. Mesmo com apenas um titular desde o início, o time de Odair Hellmann controlou a partida em terreno inimigo e chegou a 6 pontos.

O 100% do Colorado é exatamente o oposto da campanha do atual campeão, que perdeu a segunda seguida e de novo por 3 a 0. No reencontro entre os finalistas de 2017, o 'Noia' se mostrou muito frágil (especialmente na defesa), e o Colorado usou time reserva. A chuva insistente transformou o jogo e deixou as coisas menos bonitas no Vale dos Sinos.

Com um time todo diferente em campo, o Inter deixou de lado algumas ideias executadas na estreia. É bem verdade que o gramado pesado, em virtude da chuva, influenciou o estilo do duelo. Mesmo sem entrosamento e com princípios diferentes, o Colorado jogou bem. Foi melhor que o Novo Hamburgo e saiu na frente.

O gol do zagueiro Thales, de cabeça após escanteio cobrado por Nico López, pode ser um resumo da partida. Muita força, bola aérea e vitória de quem conseguiu tirar proveito disso. Pelo chão, os dois times criaram pouco e, na comparação, o Inter também foi melhor. Com duas chances contra nenhuma do 'Noia'. Na etapa final os donos da casa aumentaram o volume e chegaram a empilhar escanteios. Rondaram a área de Danilo Fernandes, mas sem pontaria suficiente para empatar.

O placar foi definido cedo. Danilo Silva imitou Thales, apareceu bem na área e marcou o segundo do Inter de cabeça. Uma jogada muito parecida com aquela que abriu o placar. Aos 34, exatos 11 minutos depois do segundo gol de zagueiro, Nico López deixou a marca dos atacantes. Destaque no lance para a extrema facilidade do Colorado em trocar passes e avançar com a bola nos pés por quase todo o campo. Outro destaque do triunfo do Inter foi Nicol Lopez.

Escalado logo atrás do centroavante Roger, estreante da tarde, ele teve bom desempenho. Atacando a zaga de frente, Nico López deu uma assistência e marcou o terceiro gol do confronto. Livre, ele completou de cabeça ao infiltrar na área.

NOVO HAMBURGO Max; Lito, Talis, Júlio Santos, Assis; Tiago Ott, Diogo Oliveira, Conrado (Jean Silva), Juninho, Branquinho (Henrique); Edson Reis (Flávio Torres). T.: Beto Campos

INTERNACIONAL Danilo Fernandes; Ruan, Danilo Silva, Thales, Iago; Charles, Gabriel Dias, Marcinho (William Pottker), Nico López, Patrick (Edenilson); Roger (Juan). T.: Odair Hellmann Estádio: Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS)

Juiz: Anderson Farias

Cartões amarelos: Lito, Branquinho, Assis (Novo Hamburgo); Charles, Iago (Inter)

Gols: Thales, aos 17 minutos do primeiro tempo (INT); Danilo Silva, aos 23 minutos do segundo tempo (INT); Nico López, aos 34 minutos do segundo tempo (INT)