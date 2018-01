Sandro Forner pede paciência aos torcedores: “Iremos melhorar”

Tão logo soou o apito final, as primeiras vaias ecoaram no Couto Pereira na tarde deste domingo. O empate em 1 a 1 contra o Prudentópolis, aliado aos seguidos erros de ataque de um time ainda em pré-temporada, evidenciaram a falta de paciência da sofrida torcida coxa-branca, ainda magoada pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.



“Vamos ter de conviver com isso (a impaciência da torcida). Estamos testando, observando alguns jogadores para a Série B. Sabíamos que seria difícil, tivemos pouco tempo de pré-temporada, mas foi só o primeiro jogo”, afirmou o treinador Sandro Forner em entrevista pós-jogo.

“Estou bem confiante que podemos e iremos melhorar. A sequência de jogos vão nos dar isso, também vamos conhecer melhor os jogadores e eles vão ficar mais a vontade com o tempo”, complementou.



Sobre a partida, destacou que o time não foi bem no primeiro tempo, não conseguindo colocar em prática o que haviam feito nos treinamentos. Quando à etapa final, observou que a mudança no sistema de jogo no time logo no intervalo rendeu bons resultados. “Tivemos mais mobilidade, mais volume, conseguimos empatar cedo e tivemos algumas outras oportunidades, mas infelizmente não conseguimos virar.”