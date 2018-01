Sob olhares de Eurico e Campello, Vasco vence o Nova Iguaçu

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após semanas turbulentas na política do clube, o Vasco encontrou paz dentro de campo e venceu a primeira no Campeonato Carioca. Neste domingo (21), o time cruz-maltino superou o Nova Iguaçu por 4 a 2, em São Januário, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Evander, Andrés Ríos, Yago Pikachu e Andrey anotaram os gols da equipe. Murilo Henrique e Bruno Smith marcaram para os visitantes.

A vitória vascaína aconteceu de forma mais complicada do que se desenhava no início do confronto. Após abrir 2 a 0 no primeiro tempo, o time de Zé Ricardo viu o adversário chegar ao empate durante a segunda etapa. Quando a partida se encaminhava para o fim, no entanto, o Vasco conseguiu marcar mais duas vezes e garantir o triunfo.

Com o resultado, o Vasco sobe para a terceira posição do Grupo A, com três pontos. O Nova Iguaçu, que ainda não venceu no campeonato, é o último colocado, com um. A partida foi realizada sem a presença de torcedores por conta da falta de responsáveis pela parte operacional do estádio. Isso já havia acontecido na estreia diante do Bangu, na última quinta-feira (18), quando o Vasco foi derrotado por 2 a 0.

Eleito presidente do Vasco para o próximo triênio na última sexta-feira, Alexandre Campello acompanhou a partida das sociais de São Januário. A nova diretoria será empossada nesta segunda-feira. Além dele, o agora antecessor Eurico Miranda também esteve presente no estádio e, curiosamente, assistiu ao jogo da sala da presidência. Do lado de fora de São Januário, cerca de 20 torcedores protestaram contra o futuro presidente do clube nas entradas das sociais com gritos de "Fora Campello" e "Campello traíra" enquanto o jogo acontecia do lado de dentro do estádio. O mandatário venceu a eleição após encerrar aliança com Julio Brant e se juntar a Eurico Miranda.

A mudança de "lado" não foi bem vista por parte da torcida. Se na estreia diante do Bangu o Vasco teve dificuldades marcar, neste domingo a cenário foi bem diferente. Embora o Nova Iguaçu tenha criado as primeiras oportunidades, esbarrando em Martín Silva, foi a equipe cruz-maltina quem conseguiu balançar as redes duas vezes logo na etapa inicial. E pelo mesmo caminho: com cruzamentos de Henrique pela esquerda. O primeiro saiu aos 16 minutos, quando Evander aproveitou a bola levantada para dentro da área e desviou de cabeça.

Aos 29, Ríos ampliou depois de antecipar a marcação e completar para a meta. A sensação de que o Vasco havia encaminhado a vitória já na etapa inicial se esvaiu logo no início do segundo tempo. Aos 16 minutos, Murilo Henrique aproveitou cobrança de escanteio da direita e cabeceou firme para diminuir a desvantagem. O empate do time visitante aconteceu aos 35 minutos. Bruno Smith contou com vacilo de marcação de Rafael Galhardo e emendou de cabeça para o gol. O drama vascaíno após sofrer o segundo gol durou pouco. Três minutos depois do empate, Andrey aproveitou erro na saída de bola do Nova Iguaçu e tocou para Yago Pikachu colocar o Vasco em vantagem mais uma vez. O próprio Andrey, inclusive, foi responsável por sacramentar a vitória. Após cruzamento de Wágner, o meia apareceu para completar de cabeça para o gol. O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (24) contra a Cabofriense, em Bacaxá. A partida será o último "teste" da equipe antes do clássico contra o Flamengo, na quarta rodada. Já o Nova Iguaçu recebe o Volta Redonda, no Laranjão.

VASCO Martín Silva; Yago Pikachu, Ricardo, Erazo, Henrique; Wellington, Desábato, Wágner, Evander; Paulinho, Andrés Ríos. T.: Zé Ricardo

NOVA IGUAÇU Jefferson; Daniel Damião, Raphael Azevedo, Murilo Henrique, Lucas; Paulo Henrique, Caio Cezar, Robinho, Jonathan; Wescley e Adriano. T.: Edson Souza.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Gols: Evander, aos 16min do 1º tempo; Andrés Ríos, aos 29min do 1º tempo, Yago Pikachu, aos 38min do 2º tempo, e Andrey, aos 45min do 2º tempo (Vasco); Murilo Henrique, aos 16min do 2º tempo,e Bruno Smith, aos 35min do 2º tempo