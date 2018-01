(foto: Rachel Ribas)

A incessante chuva que atinge Curitiba neste começo de ano provocou mais uma série de ocorrência na cidade. A última delas, ilustrada pela imagem acima, foi a queda de uma árvore na Rua Almirante Tamandaré, quase na esquina com a Avenida Visconde de Guarapuava. Alguns cabos de energia chegaram a ser derrubados por conta da situação.



Esta, contudo, não foi a única situação registrada pela Defesa Civil na cidade. Apenas de ocorrências de queda de árvore foram outras duas, uma na Rua Fernando Amaro, 397, no Alto da XV, e outra na Rua Chile, 1469, no Jardim Botânico. Além disso, no bairro Pilarzinho o muro de um imóvel localizado na Rua Alexandre Von Humboldt, 196, acabooun caindo, enquanto na Rua Alvaro Molleta a casa localizada na altura do número 116 acabou alagada.