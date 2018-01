Motorista atropela, foge e depois descobre que vítima era seu irmão

A madrugada de ontem (20/01) foi marcada por um trágico acidente em Cruzeiro do Sul, no Acre, no qual um rapaz de 32 anos acabou matando o próprio irmão, de 21, na BR-364.

De acordo com o portal Globo.com, o homem de 32 anos, identificado como Geovane, seguia pela rodovia quando atropelou e matou um homem que estava deitado na pista. Nervoso após a ocorrência, o motorista fugiu do local e procurou um primo, que é policial militar, para contar o ocorrido.

Esse primo, então, acionou o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e foi até o local, onde identificou a vítima como sendo o irmão do condutor.

A vítima havia passado a noite em uma festa, onde arrumou confusão ao ameaçar as pessoas e carros que passavam com um serrote. Quando deitou-se na BR, um outro irmão ainda tentou tirá-lo da rodovia, mas foi agredido com um soco e deixou o local.

Já o irmão suspeito, que está em estado de choque, alegou que tinha pouca visibilidade na estrada por conta da cerração. Sobre a fuga, afirmou ter ficado com medo de represália - apenas na manhã de hoje ele foi informado de que havia matado o próprio irmão.