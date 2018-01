Sem Neymar e com Daniel Alves expulso, PSG perde para o Lyon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Lyon marcou um gol nos acréscimos e derrotou o Paris Saint-Germain, neste domingo (21), por 2 a 1, em casa, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Francês. Fekir e Depay, no último minuto, marcaram os gols para os mandantes, enquanto Kurzawa descontou para os visitantes.

O PSG não pôde contar com o atacante Neymar, lesionado, e perdeu Mbappé aos 30 minutos do primeiro tempo após o jogador se chocar com o goleiro do Lyon, Anthony Lopes, e sair de campo de maca. Como se não bastasse, o time de Paris ainda teve o lateral direito Daniel Alves expulso aos 11min da segunda etapa por reclamação. Com a derrota, o PSG, que conheceu o seu segundo revés no Campeonato Francês, vê a sua vantagem na liderança cair. Tem 56 pontos, oito a mais em relação ao segundo colocado, justamente o Lyon. Neymar não foi relacionado para a partida por causa de dores na coxa direita. Ele nem treinou junto com o grupo na sexta-feira (19). Sem o brasileiro, o técnico Unai Emery escalou Di Maria aberto pela esquerda. Do lado direito, o já esperado Mbappé, com Cavani no meio.

GOL-RELÂMPAGO — Empolgado com a grande festa feita pela sua torcida antes do início da partida, o Lyon conseguiu abrir o placar com apenas um minuto de jogo. Após uma falta pela esquerda, na intermediária, Fekir viu Areola mal colocado e chutou direto para o gol, quando todos esperavam por um cruzamento. Areola tentou voltar para fazer a defesa, mas não teve sucesso.

Como se não bastasse a ausência de Neymar, o Paris Saint-Germain ainda perdeu Mbappé aos 30 minutos do primeiro tempo. O atacante se chocou com o goleiro do Lyon, Anthony Lopes, e não teve condições de continuar na partida –Draxler entrou em seu lugar. Ele chegou a se levantar para sair do gramado, mas acabou deixando o campo de maca. Antes disso, o jogador já havia levado uma pancada na cabeça em uma disputa de bola. O choque provocou um corte, e os médicos tiveram que improvisar um curativo.

Mesmo assim era possível ver sangue saindo da cabeça do jogador. Mesmo após ter levado um gol logo no início do jogo, o PSG não se abalou e criou boas chances para marcar ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, finalmente chegou ao empate. Daniel Alves cruzou da direita e Kurzawa, na área, pegou de primeira para marcar um golaço. A bola ainda bateu no travessão antes de estufar as redes defendidas por Lopes.

O PSG continuou melhor que o Lyon no início do segundo tempo, mas Daniel Alves perdeu a cabeça. Aos 11 minutos da segunda etapa, ele cometeu uma falta que resultaria em cartão amarelo. Entretanto, reclamou de forma acintosa com o árbitro, que mostrou o vermelho diretamente para o jogador. Em seguida, Emery tirou Di Maria e colocou o lateral Meunier. Com um a menos em campo, o PSG pouco ameaçou no ataque.

O Lyon parecia não ter muitas forças para pressionar, mas conseguiu sair de campo com a vitória graças a Depay. No último lance da partida, o holandês, que entrou em campo no segundo tempo, levou para o meio e chutou forte, de fora da área, para as redes. Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Lyon visita o Bordeaux, no sábado (27), enquanto o Paris Saint-Germain recebe o Montpellier, no mesmo dia.