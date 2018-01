Sob chuva, Acadêmicos do Baixo Augusta atrai 10 mil em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo debaixo de chuva, cerca de 10 mil pessoas se concentraram na região da rua Augusta pra acompanhar o ensaio do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta neste domingo (21). A estimativa é dos organizadores. O evento faz parte da programação do festival de pré-carnaval da região. Além dos Acadêmicos, o cordão do Confraria do Pasmado também se apresentou aos foliões. O ensaio teve início por volta das 15h e cerca de uma hora depois foi atingido por uma chuva torrencial que afastou parte do público. Às 19h, com a chuva já fraca, a audiência atingiu seu pico. Entre os convidados famosos estavam os globais Leandra Leal e Júlio Andrade. A concentração se deu entre as ruas Caio Prado e Marques do Paranaguá. Segundo os organizadores, apesar da chuva, cerca de 15 mil passaram pelo local durante a tarde de domingo. "Veio muito mais gente do que a gente esperava, apesar da chuva. Reunir 15 mil pessoas com esse tempo é muita coisa" disse Alê Youssef, diretor dos Acadêmicos. "Isso só mostra à prefeitura a necessidade do pré e de um pós Carnaval. Isso não é uma demanda dos blocos, mas da sociedade", disse.