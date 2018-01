Motorista foge após atropelar e matar ciclista na rodovia Anhanguera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista de um Fiat Palio branco fugiu sem prestar socorro após atropelar e matar um ciclista na rodovia Anhanguera na manhã deste domingo (21). O analista comercial Dermeval de Oliveira Santos Filho, 46, pedalava com outro ciclista, por volta das 7h15 deste domingo, no sentido interior da via, quando o veículo invadiu o acostamento e o atingiu. O engenheiro químico, Vander Cortez, 48, que acompanhava Dermeval Filho, não sofreu ferimentos. Segundo ele, o motorista fugiu sem prestar qualquer tipo de auxílio. "Ele nem freou e foi embora sem prestar nenhum socorro", afirma. Ele estima que o carro estivesse a mais de 100 km/h. "Ele foi atirado a cerca de 10 metros do local do impacto." Os dois estavam indo para o parque Hopi Hari, em Vinhedo (a 83 km de São Paulo). A ciclista Fabiana Marson que estava na rodovia diz que leu no letreiro a informação de que havia um acidente a 4 km e depois uma pessoa, com uma bandeirinha, alertava dizendo "cuidado que acabou de ir embora um de vocês". Quando chegou mais próximo, um dos ciclistas estava sentado na mureta e corpo de Dermê Filho já estava coberto. O caso foi registrado no 33ºDP como homicídio culposo, omissão de socorro e fuga de local de acidente. A polícia não deu mais detalhes sobre a investigação. OUTRO CASO Um caso semelhante ocorreu na semana passada quando um grave acidente envolvendo um ônibus e dois ciclistas deixou um deles morto e outro gravemente ferido no quilômetro 74, da Rodovia Anhanguera, em Vinhedo, interior de São Paulo (83 quilômetros da capital). De acordo com a PM, o acidente aconteceu às 11h17. Aguinaldo Simões de Moraes, 53, e Jurandir Thomazetto pedalavam pelo acostamento, no sentido interior da estrada, quando foram atingidos pelo coletivo. Moraes morreu na hora e Thomazetto ficou gravemente ferido. Segundo a polícia, o motorista do ônibus disse que foi fechado por um caminhão e teve de invadir o acostamento. Já o ciclista ferido afirmou que o ônibus vinha na pista quando, de repente, foi para o acostamento.