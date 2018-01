Lupita Nyong’o vai publicar livro infantil

Lupita Nyong’o anunciou que vai publicar um livro infantil. O título do livro é Sulwe, palavra que significa ‘estrela’ em Luo, língua nativa da atriz, que tem origem queniana. O livro será lançado em janeiro de 2019, pela editora Simon & Schuster. Em um artigo publicado no The New York Times, Lupita disse que a personagem principal do livro, uma “menina de pele escura”, embarca em uma aventura que “desperta nela o senso de beleza”. Lupita já falou algumas vezes sobre o racismo que sofreu e sobre a dificuldade que tinha, quando era mais nova, de aceitar a cor de sua pele. Eu fui muito provocada sobre minha pele da cor da noite e meu único pedido a Deus era acordar com a pele mais clara. Eu acordava e ficava tão animada para ver minha nova pele, que eu me recusava a olhar para mim mesma”.

Felipe Machado, dublador do Dollynho, conquista vaga no ‘The Voice Kids’

Ontem, o “The Voice Kids”, da Rede Globo, teve mais uma etapa de audições às cegas. Felipe Machado foi um dos destaques e foi aprovado por Carlinhos Brown. Além de ser cantor, o adolescente de 15 anos é dublador do personagem Dollynho dos comerciais de TV da marca de refrigerante. Felipe Machado cantou a música “Sapato Velho”, da banda Roupa Nova. “Em algum momento eu imaginei ouvir duas vozes; imaginei que era uma dupla”, comentou Carlinhos Brown. O garoto contou que recebeu aulas de música do avó na calçada de casa. “Desde os dois anos de idade eu canto. Comecei a cantar e depois a falar. Aos nove anos de idade, comecei a tirar o primeiros acordes no violão e, então, cantava e tocava”, disse Felipe.

De férias, Fátima Bernardes é ‘convocada’ por namorado

Dois dias depois de ser exonerado do cargo de presidente do Iterpe (Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco), Túlio Gadêlha, 29, convocou ontem a presença de Fátima Bernardes, 55, no Recife. “Vem logo minha papangua”, escreveu Gadêlha, em sua conta no Instagram. Ao fundo da imagem do casal é possível ver algumas máscaras de Carnaval. ‘Papangu’ significa pessoa que usa fantasias ou máscara no Carnaval. “Tô chegando”, respondeu a apresentadora do “Encontro com Fátima Bernardes” (Globo). Atualmente, Fátima está passando férias no Nordeste com os filhos.

Marquezine mostra buquê e se declara a Neymar

Protagonista de “Deus Salve o Rei”, novela das sete da Globo, Bruna Marquezine, 22, publicou uma imagem declarando seu amor pelo craque do PSG (Paris Saint-Germain), Neymar, 25. A atriz publicou uma imagem de um buquê de rosas vermelhas com o nome do atacante marcado e com a mensagem “Eu te amo”. A imagem foi postada no Insta Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem depois de 24 horas) de Marquezine. Recentemente, o fotógrafo Ariel Martini divulgou imagens do casal em um momento íntimo a praia da Conceição, em Fernando de Noronha (PE).

Níver do dia

Diane Lane

atriz norte-americana

53 anos