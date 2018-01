Sequência de imagens da exposição no MON (foto: Divulgação)

Mostra apresenta um recorte da produção de videoarte no Brasil a partir dos anos 1970 até hoje.

O Museu Oscar Niemeyer inaugurou no sábado a exposição “Experiências do Limite”, a partir das 10 horas, na sala 11. A mostra apresenta oito trabalhos que consistem em obras de videoarte e registros de performances, pertencentes ao acervo do museu.

Os vídeos integram o acervo da instituição a partir de duas coleções - a série “Circuitos Compartilhados” (coleção de mais de 200 vídeos reunidos pelo artista Newton Goto) e o programa “Rotação de Culturas” (projeto realizado em 2014 a partir do intercâmbio de artistas visuais de todos os estados das regiões norte e sul do país), desde o Amapá até o Paraná.

A mostra tem um caráter especialmente importante para o museu, pois apresenta, ainda que de modo breve, a produção de videoarte no Brasil a partir dos anos 1970 até hoje, explorando o recurso do vídeo tanto pelo seu viés documental, como pela estética visual das imagens em série. Além disso, será uma oportunidade de mostrar alguns trabalhos que ainda não haviam sido exibidos ao público.

As obras são assinadas por Grupo Imagem e Cia. no Amapá, Sérgio Cardoso no Amazonas, Daniel Santiago e Paulo Bruscky em Pernambuco, o Coletivo Bijari em São Paulo e, finalmente, Marcelo Nitsche, Key Imaguirre e Ricardo E. Machado no Paraná.

A emergência da videoarte – isto é, o campo da produção artística que tem o vídeo como suporte – no Brasil ocorre nos anos 1970 e encontra-se diretamente ligada às então novas práticas artísticas, como a performance, o happening e a instalação. Tais frentes de investigação traduzem certas tentativas de dirigir a criação artística às coisas do mundo e à tecnologia, à natureza e à realidade urbana. E assim a videoarte também se colocou como um suporte para discussão das relações entre espaço, tempo, luz e o campo de visão do observador, convocando o público para vivenciar o papel entre o espectador do cinema e o observador do museu ou galeria de arte.

A mostra “Experiências do Limite” fica em cartaz até dia 11 de março.

SERVIÇO

Exposição “Experiências do Limite”.

Período expositivo: 20 de janeiro a 11 de março.

Visitação: terça a domingo, das 10h às 18h.

Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada).

Dias e horários especiais.

Toda quarta gratuita com programação especial: 10h às 18h.

Primeira quinta do mês: horário estendido até as 20h, gratuito após as 18h.

Programação especial todos os domingos.

Museu Oscar Niemeyer.

Rua Marechal Hermes, 999. Curitiba – PR.

41 3350 4400.

museuoscarniemeyer.org.br

Facebook e twitter: monmuseu

Instragram: museuoscarniemeyer