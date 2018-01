Interferência da igreja destrói novela e derruba audiência da Record

Os números do Ibope têm revelado que a Record poderá, ao fim deste mês, marcar o pior resultado em audiência desde 2015, sob o risco de sofrer a sua maior diferença com o concorrente SBT, estabilizado na segunda colocação. Evidente que um conjunto de valores leva a isso, mas a novela ‘Apocalipse’ ocupa parte bem importante em todo esse estrago. Por aí cabe uma melhor análise: ‘Os Dez Mandamentos’, o maior sucesso entre as produções religiosas, foi escrita por Vivian de Oliveira, por acaso a mesma autora de ‘Apocalipse’. Inclusive ela se fazendo acompanhar de praticamente o mesmo grupo de colaboradores. Ninguém está livre de um passo em falso na vida. Porém, a principal e pior diferença entre uma e outra é que antes a interferência da Igreja Universal não se fez tão presente e não foi tão prejudicial como agora. Intromissão a tal ponto de, em vários capítulos, ir ao ar muito daquilo que não foi escrito pela autora e sua equipe. Não tinha como dar certo desse jeito. O estrago está feito. Resta saber se a lição serviu.

Questão pessoal

Partiu do Evaristo Costa a decisão de deixar a Globo e se afastar da televisão. Aos poucos, no entanto, a sua volta começa a acontecer. Por enquanto por meio de ações comerciais. Além da Netflix, já existem outras propostas. É mais um que, por opção dele, deve seguir o caminho do entretenimento.

Combinado assim

No acerto com a Record, Gugu Liberato irá estrear o ‘Power Couple’ em abril. Assim como nas duas edições anteriores, quando o reality era comandado por Roberto Justus, terá dois meses de duração. Exibições ao vivo e diárias, direto das instalações de Itapecerica da Serra.

Passo seguinte

Ainda de acordo com o combinado, Gugu irá se afastar durante todo o mês de julho e voltará ao ar em agosto, mas aí, à frente de um programa de auditório. Também formato. A se decidir o dia da semana e horário que irá ao ar.

Sacada

Otávio Mesquita, com seu programa do SBT em reformas, decidiu que um dos novos quadros será o “Ombudsman do Instagram”. Alguém, convenientemente designado para isso, irá analisar muito daquilo que é postado nessa rede de compartilhamento de fotos. Material para melhor análise, com toda certeza, não vai faltar.

Panela de pressão (1)

Na sua passagem pelo SBT, além do Silvio Santos, Michel Temer também gravou com o Ratinho. Ainda não há uma data para ir ao ar. Mas na conversa com os dois, deve ser destacado um fato interessante, que é o incentivo ao uso da panela de pressão.

Panela de pressão (2)

Na sua fazenda, um dia, Ratinho foi procurado por uma funcionária que pediu de presente a ele uma panela de pressão, porque assim poderia economizar gás. E o apresentador levou a ideia ao presidente, para tirar ou reduzir o imposto do utensílio doméstico e com isso diminuir o custo das despesas domésticas. O presidente prometeu colocar em análise.

Fim de papo

Cao Hamburger ficou de entregar nesta segunda-feira o último bloco de capítulos de ‘Malhação – Viva a diferença’, que no ar vai até 5 de março. Encurtada por causa de eventos como Copa do Mundo e eleições, chegará ao fim com 213 capítulos e bons índices de audiência.

Pegou jeito

Mesmo em se tratando de sua primeira novela na Globo, Hamburger é um roteirista já experiente e sabedor da necessidade de um argumento especial para criar toda uma expectativa em relação ao último capítulo. Bem por aí a aposta no romance das meninas Manoela Aliperti e Giovanna Grigio – Lica e Samantha.

Para ou continua?

Portanto, as atenções no desfecho de “Malhação” estarão voltadas para o casal Limantha, que possui uma grande torcida nas redes sociais. A ordem é esconder até lá se elas continuarão namorando ou seguirão outros caminhos.

Globo/Raquel Cunha

Tá rolando – As torcidas organizadas muito presentes nas redes sociais, podem ter levado Walcyr Carrasco a antecipar o primeiro beijo dos personagens Clara e Patrick, Bianca Bin e Thiago Fragoso, em ‘O Outro Lado do Paraíso’. A cena, gravada, irá ao ar até o final do mês.

Bate – Rebate

O julgamento do recurso do ex-presidente Lula pelo TRF-4, marcado para esta quarta-feira, já está mobilizando os departamentos de jornalismo de todas as TVs...

... O início da sessão está marcado para as 8h30, horário em que Globo, SBT, Band e Record estarão com jornais no ar...

... Várias dessas TVs estão reforçando as suas equipes em Porto Alegre...

... Naturalmente, o trabalho nos canais fechados de notícias, GloboNews e BandNews, será muito maior.

Não é por nada não, mas será que já não é hora de trocar a roupa da Duda, personagem da Glória Pires em ‘O Outro Lado do Paraíso’...

... Desde que foi presa, e já se vão vários capítulos, ela está sempre com a mesma camiseta e o mesmo jeans na cadeia de Tocantins...

... Fica até esquisito.

O comentarista Neto reassume nesta segunda-feira o comando de ‘Os Donos da Bola’ na Band.

Diogo Portugal voltará em março com o ‘Fritada’ no Multishow...

... Desta vez, os episódios, gravados em um teatro de São Paulo, serão exibidos também na internet.

C´est fini

Record estuda mexer na duração do ‘Domingo Show’, do Geraldo Luís. Nada certo ainda, mas caminha para perder alguma coisa das suas 4h30 atuais. Há o entendimento que, sem comprometer o resultado do programa, a diminuição no tempo implicará em uma redução de custo bem importante. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!