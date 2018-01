Clube da Turquia anuncia princípio de acordo para contratar Robinho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (22), o Sivasspor, da Turquia, anunciou, por meio de nota oficial, que tem princípio de acordo com atacante Robinho. O clube afirmou que vai assinar contrato com o jogador já nesta terça (23). Ainda segundo o Sivasspor, Robinho vai até Sivas, cidade em que o clube é sediado, nesta terça-feira (23) para finalizar o acordo e assinar contrato. Robinho vestiu a camisa do Atlético-MG nas duas últimas temporadas. Em 2017, disputou 54 jogos e marcou 13 gols pelo clube. O atacante chegou a negociar com o Santos, e Dorival Júnior aprovou seu nome no São Paulo antes do acerto com o Sivasspor. No fim de novembro, Robinho foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual na Itália. O jogador corre o risco de ser preso se pisar em território europeu. O novo time de Robinho ocupa atualmente a oitava colocação no Campeonato Turco. O clube tem um brasileiro em seu elenco: Auremir, de 26 anos de idade, que pode jogar como lateral-direito e volante. Ele já defendeu Náutico, Botafogo da Paraíba, Vasco, Paraná, Fortaleza, Sampaio Corrêa e Guarani.