Temporal deixa desabrigados e derruba árvores na RMC

(foto: Michael Martins/Rede News 24 horas) (foto: Rede News 24 Horas)

O temporal que atingiu a Região Metropolitana de Curitiba no fim da tarde de domingo (22) deixou desalojados, derrunou árvores e alagou casas. Segundo a Defesa Civil, em Colombo, pelo menos 13 pessoas ficaram desalojadas devido à chuva. No mesmo município, quatro casas precisam ser interditadas na região do bairro Rio Verde.

Em Curitiba, nesta segunda (22) algumas ruas seguiam bloqueadas por causa da queda de árvores. A Rua Fernando Amaro, no Alto da XV, está bloqueada agora para retirada da árvore. Na Rua Chile, a árvore foi retirada e agora só resta a coleta de galhos, o mesmo acontece na Avenida Silva Jardim, segundo informações da Prefeitura de Curitiba.