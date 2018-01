Uma mulher de 45 anos morreu na noite deste domingo (21), no Contorno Norte, perto do viaduto Orleans, em Santa Felicidade, em Curitiba, após acidente grave. Ela capotou um Renault Sandero durante tempestade, chegou a sair do veículo, e andar 30 metros, mas morreu a caminho do hospital na ambulância do Siate.

Segundo a polícia, ela teria batido o carro no barranco e capotado duas vezes.