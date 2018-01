Depois de Meghan e Harry, princesa Eugenie fica noiva e anuncia casamento para 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meghan Markle e Príncipe Harry? Não, a realeza britânica também celebra outro casamento em 2018. A princesa Eugenie, 27, sexta neta da rainha Elizabeth 2ª, anunciou o noivado e o casamento com Jack Brooksbank, 29, gerente de um pub inglês. No comunicado real, divulgado nas redes sociais nesta segunda (22), o casal anuncia que a celebração deve ocorrer no outono de 2018. No hemisfério norte, o período se estende de 22 de setembro à 22 de dezembro -alguns meses depois do casamento de Meghan e Harry, que acontece no dia 19 de maio. A festa, inclusive, deve ocorrer na capela de Saint George, no complexo de castelos de Windsor -lugar escolhido pelo príncipe Harry para a cerimônia de seu casamento, em homenagem ao avô, príncipe Phillip. Eugenie e Brooksbank se conheceram em uma viagem nos Alpes Suíços em 2012. O casal, que está junto há seis anos, noivou no início de 2018 enquanto passavam férias na Nicarágua. PRINCESA EUGENIE Filha de André, Duque de Iorque e Filho da rainha Elizabeth 2ª, Eugenie Victoria nunca recebeu um tratamento de realeza. Foi educada em uma escola regular, diferente dos outros príncipes, que receberam educação particular, em casa. Eugenie completou os estudos na Marlborough College, onde se formou em Arte, História da Arte e Literatura Inglesa. O distanciamento com a família real aumentou com o tempo e, em 2015, a princesa se mudou para Nova York, onde viveria e trabalharia para uma empresa de leilões de arte online. Na linha de sucessão do trono, Eugenie é a oitava. Sexta neta de Elizabeth, as chances de que ela um dia assuma a coroa britânica são pequenas -ainda mais com o nascimento de George e Charlotte, filhos do príncipe William com Kate Middleton. No entanto, como todos os membros da família real, ela não abre mão de seu trabalho com caridade e, depois de uma cirurgia na coluna em 2012, vem participando com mais afinco de eventos e arrecadação de fundos para hospitais e clínicas que tratem pessoas com problemas semelhantes aos que teve.