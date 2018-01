Motoristas de aplicativos de Curitiba fazem protesto por mais segurança

Motoristas dos aplicativos Uber, Cabify e 99 POP marcaram para essa segunda-feira (22) um protesto em Curitiba por mais segurança para a categoria. Entre sexta-feira (19) e domingo (21), dois motoristas de aplicativos foram assassinados na Região Metropolitana de Curitiba. O protesto será às 18 horas na frente do Teatro Positivo, onde acontecerá a UberFest, uma comemoração que acontece nas principais capitais, como forma de celebrar o ano que passou.

Para Guilherme Machado, motorista do Uber, os trabalhadores dos aplicativos viraram presa fácil para os assaltantes. "Eles trabalham com dinheiro e por isso são alvo. O protesto será pacífico, mas mostraremos que não estamos satisfeito", disse ele. A expectativa é que 80% dos motoristas participem.

Assassinatos

Um motorista do aplicativo “99 Pop” foi assassinado na noite desábado (20), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O carro dirigido por ele, um Renault Logan, foi encontrado em um terreno no bairro Atuba. O motor do veículo ainda estava ligado quando a Polícia Militar chegou ao local.O motorista foi morto a golpes de faca. A carteira dele e outros pertences foram levados. Até o momento, a polícia não divulgou se algum suspeito foi preso.

Um carro foi encontrado dentro de um lago do Parque Tingui, em Curitiba, na manhã de sexta-feira (19). Segundo a polícia, o veículo pertencia a um motorista do Uber. A suspeita é que o carro teria sido jogado no lago por bandidos para encobrir um crime de latrocínio. O motorista foi identificado como Marco Mathozo Cordeiro, de 25 anos. A polícia confirmou que se trata da mesma pessoa cujo corpo foi encontrado em Almirante Tamandaré, morto a tiros.

Os documentos estavam dentro da carteira vazia dentro do carro.

A 99 foi informada pelo irmão da vítima que o corpo do motorista Agnaldo Felipe Milki foi encontrado na noite de sábado, dia 20 de janeiro. Seu último contato com a família aconteceu por volta das 18h do mesmo dia. A última corrida de Agnaldo na plataforma ocorreu horas antes, às 8h40. Portanto, segundo a 99, ele não estava em chamado da 99 no momento do incidente.

Leia abaixo a nota da 99 na íntegra:

"A 99 é uma empresa genuinamente preocupada com a segurança de seus passageiros e motoristas. O assunto é prioridade máxima do aplicativo, e um de seus três pilares fundamentais (promover transporte rápido, barato e seguro). Por isso, montamos um time de 30 pessoas que trabalha 24 horas por dia, sete dias por semana, dedicado exclusivamente à proteção dos usuários. Nosso foco é a prevenção. Entre as iniciativas desenvolvidas estão o alerta de áreas de risco, a checagem do histórico de motoristas e a identificação de passageiros frequentes.

O mapeamento das áreas de risco é feito por inteligência artificial que usa estatísticas internas e externas para fundamentar suas análises. As informações levantadas são avaliadas pela nossa equipe de segurança, que envia alertas aos motoristas sobre as zonas de maior perigo.

Nossa inteligência artificial analisa ainda o perfil dos passageiros com base em vários critérios, como o número de corridas. A informação de se o passageiro é frequente é enviada aos condutores no recebimento da chamada.

A análise de perfil do motorista verifica, a partir de dados públicos, se o condutor possui histórico que oferece risco aos passageiros. Esse levantamento é feito a partir de documentos como o RG, a CNH e o licenciamento do veículo. Também possuímos uma parceria com o Denatran, do governo federal, que nos permite acessar informações em tempo real - por exemplo, se o carro possui algum sinistro.

A 99 possui ainda diversos programas para lidar com as consequências das ocorrências de segurança, como o canal de atendimento emergencial.

Disponibilizamos um canal de atendimento exclusivo para casos de segurança no 0800-888-8999, que oferece auxílio imediato e informações do que fazer. O atendimento atende às necessidades de cada tipo de ocorrência, com apoio emocional e psicológico.

Com essas ações, diminuímos em 80% o número de ocorrências desde a criação da área de segurança, em julho, mesmo com o aumento expressivo das corridas. Temos vários outros programas em andamento, e estamos criando ainda mais"