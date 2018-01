Operação apreende meia tonelada de maconha em Guaíra

(foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Receita Federal (RF) e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) apreenderam, na segunda-feira (22) um caminhão que estava transportando 548 quilos de maconha em Guaíra, na BR-163. A droga estava escondida sob o assoalho da carroceria. O motorista foi preso por tráfico de drogas.

Na madrugada de segunda-feira (22), por volta das 4h30, equipes da PRF, RF e da PMMS abordaram um caminhão, que vinha de Mundo Novo (MS), na Unidade Operacional da PRF em Guaíra, na BR-163.

Durante a abordagem, as equipes encontraram, escondidos sob o assoalho da carroceria, 548 quilos de maconha que estavam divididas em tabletes.

Segundo o motorista, que assumiu a propriedade da droga e do caminhão, há cerca de 30 dias ele deixou o veículo com uma pessoa para que o carregasse com a droga. Depois pegou o veículo já na BR-163, em Novo Mundo (MS) e o deixaria na BR-277, em um posto de combustíveis abandonado, já no Paraná.

Diante dos fatos, o motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido à Polícia Federal em Guaíra para o registro do crime, juntamente com o caminhão e a droga. O crime de tráfico de drogas tem uma pena de cinco a 15 anos de prisão.