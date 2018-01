Previdência tem deficit de R$ 268,8 bilhões em 2017, diz governo

LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Previdência Social registrou um deficit de R$ 268,8 bilhões em 2017, considerando os resultados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e do regime dos servidores públicos da União. O deficit do INSS foi de R$ 182,5 bilhões no ano passado. O resultado foi melhor do que o governo esperava -a última projeção, divulgada em dezembro, era de um resultado negativo em R$ 185,8 bilhões. Em 2016, o deficit foi de R$ 149,7 bilhões. O resultado do regime dos servidores da União apresentou um deficit de R$ 86,3 bilhões em 2017.