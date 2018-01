Blecaute atinge aeroporto de Salvador e causa atrasos em voos nesta segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um blecaute na rede elétrica deixou o aeroporto de Salvador às escuras por cerca de três horas na madrugada desta segunda-feira (22). O apagão começou à 1h17, após um defeito na rede de energia que atende ao aeroporto. Segundo a Coelba, concessionária de energia da Bahia, o fornecimento foi normalizado às 3h48. Durante este período, geradores atenderam a demanda e o aeroporto funcionou normalmente. Contudo, também houve um defeito nos geradores, o que fez com que o restabelecimento da energia fosse postergado. Entre 4h e 6h, o aeroporto ficou às escuras e a situação só foi normalizada totalmente por volta das 7h.

Com a falta de energia, 21 voos atrasaram, sendo 19 domésticos e dois internacionais. Não houve cancelamentos. O check-in dos voos teve que ser realizado manualmente pelos funcionários das companhias aéreas. Passageiros ficaram no escuro e enfrentaram calor, já que os aparelhos de ar condicionado não funcionaram. Segundo a Vinci Airports, concessionária responsável pela gestão do aeroporto, a energia do local permaneceu desligada depois que o fornecimento foi restabelecido por questões de segurança. Na manhã desta segunda, o aeroporto já funciona normalmente, sem atrasos nos voos. Desde janeiro deste ano, a Infraero deixou a gestão do aeroporto de Salvador, que foi assumida pela empresa francesa Vinci Airports.