Quadrilha da marcha à ré é presa em flagrante em Araucária

Máscaras usadas nos assaltos (foto: Divulgação)

Por volta das 3 horas da madrugada desta segunda (22), uma equipe da Guarda Municipal de Araucária efetuava patrulhamento pela rua Carlos Cavalcanti, no Centro, quando avistou um veículo modelo Palio atravessado e flagrou furto em loja da Casas Bahina. Ao notar a aproximação da viatura, os assaltantes fugiram.

Foi ai que começou uma perseguição que só terminaria no Jardim Tropical com a prisão de todos os seis integrantes da quadrilha. No trajeto, os bandidos arremessaram alguns celulares e tablets pela janela que ficaram danificados.



Durante a revista pessoal foi localizado alguns celulares, alicates e pé de cabra e cinco máscaras do personagem V de Vingança utilizadas para efetuar delitos. Em pesquisa descobriu se que o veículo de placas ASJ 2494 cor verde utilizado para dar a marcha à ré na loja estava com alerta de furto e Roubo.



Todos os indivíduos envolvidos na situação tiveram conhecimento sobre seus direitos e foram encaminhados para a Delegacia Cívil onde ficaram a disposição da autoridade competente.