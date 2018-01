Bordeaux anuncia renovação do contrato do zagueiro Pablo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (22), o Bordeaux, da França, anunciou a renovação do contrato do zagueiro Pablo. O novo vínculo do defensor brasileiro com o clube é válido até 2021. Pablo pertence ao Bordeaux desde 2015. Na época, o clube francês comprou o zagueiro, então na Ponte Preta, por cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 24 milhões, na cotação da época). Em 2017, Pablo defendeu o Corinthians, por empréstimo, e se sagrou campeão paulista e brasileiro. O clube tentou mantê-lo, mas não obteve sucesso. O Flamengo tentou a contratação de Pablo para 2018. No entanto, o Bordeaux conta com o zagueiro, que já fez sua reestreia após voltar do Corinthians.