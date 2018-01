Curitiba adota cronograma de vacinação contra a febre amarela

(foto: Valdecir Galor/SMCS)

Com o aumento da procura pela vacina contra febre amarela pelos viajantes nos postos de Saúde de Curitiba por causa dos recentes casos registrados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minais Gerais, a Secretaria Municipal da Saúde adotou uma estratégia para evitar perdas de doses nos postos de saúde em Curitiba.

A medida será colocada em prática a partir desta segunda-feira (22/1) em todas as unidades de saúde com o objetivo fazer o melhor uso das vacinas. A vacina é recomendada às pessoas saudáveis entre nove meses e 59 anos que nunca se imunizaram contra a doença e com viagens programadas para áreas em que o vírus está circulando.

Cada um dos dez distritos sanitários de Curitiba terá uma ou duas unidades de saúde com vacinação de segunda a sexta-feira (exceto feriados). Nas demais, a imunização será feita ofertada em dias e horários estabelecidos conforme um cronograma (confira abaixo).

“Cada frasco de vacina contém cinco doses e, depois de aberto, tem de ser utilizado em até seis horas, se não precisa ser descartado. Adotamos essa escala para que possamos usar integralmente nossos lotes de vacina”, explica a médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde Marion Burger. Em geral, o horário de vacinação é das 10h às 16h, mas cabe a cada unidade de saúde definir o horário para as aplicações.

A vacina precisa ser tomada pelo menos dez dias antes do embarque e é necessário apresentar documento de identificação e carteira de vacinação. Fora da faixa etária de nove meses a 59 anos é necessário apresentar também prescrição médica.

Curitiba não tem circulação do vírus da febre amarela e por isso sempre foi considerada área sem recomendação de vacina. Também não tem notificação de morte de macacos por febre amarela. Por isso, a recomendação para a vacinação é para as pessoas que têm viagem programada.

No Brasil, desde 1942 só há casos de febre amarela silvestre. A doença não é contagiosa, ou seja, não há transmissão de pessoa a pessoa. É transmitida somente pela picada de mosquitos infectados com o vírus.

Cronograma de Vacinação contra Febre Amarela nos Postos de Saúde de Curitiba (cada unidade irá estipular horário de início e término das aplicações; em geral das 10 às 16h):

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Dia da Vacinação Bairro Novo 2ª a 6ª feira Coqueiros 6ª feira João Cândido 3ª feira Nossa Senhora Aparecida 6ª feira Osternack 4ª feira Parigot de Souza 5ª feira Salvador Allende 5ª feira Sambaqui 2ª a 6ª feira São João Del Rey 2ª feira Umbará 4ª feira Umbará II 3ª feira Xapinhal 2ª feira

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Dia da Vacinação Abaeté 3ª feira Abranches 2ª feira Atuba 2ª a 6ª feira Bacacheri 2ª feira Bairro Alto 5ª feira Barreirinha 4ª feira Fernando de Noronha 5ª feira Higienópolis 3ª feira Jardim Aliança 2ª feira Medianeira Temporariamente sem aplicação de vacinas Pilarzinho 2ª a 6ª feira Santa Cândida 3ª feira Santa Efigênia 3ª feira Tarumã 5ª feira Tingui 4ª feira Vila Diana 2ª feira Vila Esperança 4ª feira Vila Leonice 6ª feira Vista Alegre 2ª feira

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Dia da Vacinação Érico Veríssimo 2ª a 6ª feira Esmeralda 6ª feira Eucaliptos 5ª feira Irmã Teresa Araújo 4ª feira Jardim Paranaense 3ª feira Menonitas 5ª feira Moradias Belém 4ª feira Vila Pantanal 5ª feira São Pedro 6ª feira Tapajós 2ª a 6ª feira Vila Hauer 3ª feira Visitação 2ª feira Waldemar Monastier 5ª feira Xaxim 3ª feira

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Dia da Vacinação Alvorada 3ª feira Cajuru 6ª feira Camargo 2ª feira Iracema 2ª a 6ª feira Lotiguaçu 4ª feira Salgado Filho 3ª feira São Domingos Em reforma São Paulo 4ª feira Solitude 2ª feira Trindade I 5ª feira Trindade II 6ª feira Uberaba de Cima 5ª feira

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Dia da Vacinação Atenas 2ª a 6ª feira Augusta 5ª feira Barigui 5ª feira Caiuá 4ª feira Campo Alegre 2ª a 6ª feira Cândido Portinari 2ª feira Jardim Gabineto 3ª feira Nossa Senhora da Luz 6ª feira Oswaldo Cruz 4ª feira Sabará 4ª feira São José 3ª feira São Miguel 2ª feira Tancredo Neves 3ª feira Taiz Viviane Machado 5ª feira Vila Sandra 3ª feira Vila Verde 3ª feira Vitória Régia 5ª feira

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Dia da Vacinação Capanema 3ª feira Mãe Curitibana 2ª a 6ª feira Ouvidor Pardinho 2ª a 6ª feira

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Dia da Vacinação Aurora 6ª feira Concórdia 2ª feira Fanny Lindóia 3ª feira Ipiranga 6ª feira Maria Angélica 6ª feira Parque Industrial 6ª feira Sagrado Coração 3ª feira Vila Clarice 6ª feira Vila Feliz 2ª a 6ª feira Vila Leão 4ª feira Vila Machado 5ª feira

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Dia da Vacinação Estrela 2ª feira Parolin 5ª feira Santa Amélia 3ª feira Santa Quitéria 4ª feira Santa Quitéria 2 6ª feira Vila Guaíra 2ª a 6ª feira

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Dia da Vacinação Bom Pastor 4ª feira Butiatuvinha 3ª feira Campina do Siqueira 2ª a 6ª feira Nova Orleans 2ª feira Pinheiros 2ª feira Santa Felicidade 3ª feira Santos Andrade 5ª feira São Braz 2ª a 6ª feira União das Vilas 6ª feira

Distrito Sanitário Tatuquara