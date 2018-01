Nesta segunda-feira (22) foi lançado dez novos editais do Fundo Municipal da Cultura em diversas áreas artísticas, no valor total de R$ 2,9 milhões. O prazo de inscrição começa nesta segunda e vai até 21 de fevereiro. Os editais com todas as informações estão disponíveis no site da Fundação Cultural.

“O ano de 2018 marca um avanço grandioso da movimentação cultural de Curitiba. Pela primeira vez a cidade tem editais também para cada Regional, ampliando a programação cultural que é feita nos bairros", disse o prefeito Rafael Greca. "A cultura é um pássaro de duas asas: uma é a criatividade, a outra é a tradição. Com a inovação da criatividade e a tradição da nossa memória Curitiba vai alçar vôo para de novo ser destaque na cena cultural do Brasil.”

Serão lançados quatro editais da área de artes cênicas e outros de artes visuais, quadrinhos, folclore e tradições culturais, literatura e novas linguagens – este último inédito, além de um edital de contratação de espetáculos e oficinas artísticas para todas as regionais da cidade. Ao todo serão contratados 261 projetos culturais.

Editais

No Edital de Difusão Cultural e Artística dos Núcleos Regionais da Fundação Cultural de Curitiba serão selecionados 150 projetos de espetáculos e oficinas nas áreas de artes cênicas, artes visuais, música e folclore, artesanato, cultura popular e demais manifestações culturais tradicionais. Esses projetos, que receberão um total de R$ 500 mil, devem ser desenvolvidos nos bairros, atendendo aos objetivos de descentralização da cultura.

Na área das artes cênicas serão contratadas 18 propostas – três de teatro de bonecos para crianças, quatro de espetáculos para o público infanto-juvenil, quatro de circo e sete de dança. Para o Edital Teatro do Piá – Temporada 2018 (formas animadas para crianças) serão disponibilizados R$ 120 mil; para o Edital Antonio Carlos Kraide 2018 (peças infanto-juvenis), R$ 180 mil; para o Edital Circo da Cidade – Lona Zé Priguiça, R$ 300 mil; e para o Edital de Dança – Solar 2018, também R$ 300 mil.

No caso do edital do Circo Zé Priguiça, localizado no Alto Boqueirão, as propostas devem contemplar não só a montagem de espetáculos como também a oferta de oficinas de circo para crianças e jovens, explorando os aspectos artístico e pedagógico da linguagem circense. O edital de dança dará apoio financeiro a montagens profissionais de solos de dança para apresentações na Casa Hoffmann – Centro de Estudos do Movimento.

Todos os demais editais têm o valor de R$ 300 mil cada um. O Edital de Ações de Incentivo à Leitura – Literatura 2018 contratará 20 projetos de realização de contação de histórias e de ciclos de leitura nos diversos gêneros literários. O Edital de Ocupação dos Espaços Expositivos 2018 selecionará cinco propostas de exposições para os Museus da Gravura e da Fotografia.

Com o objetivo de fomentar a produção de histórias em quadrinhos, ilustração, cartoon e RPG, será lançado o Edital Publicação 2018 para selecionar nove projetos de publicações (impressa ou virtual) nesta área. Além da publicação, o projeto deve conter o evento de lançamento, uma exposição e um workshop, todos gratuitos, sendo que pelo menos um deles seja desenvolvido na Gibiteca de Curitiba.

O Edital Folclore e Tradições Culturais 2018 tem o propósito de incentivar as manifestações na área de folclore e cultura popular, em modalidades como artesanato, dança, poesia, música, teatro, canto e culinária. Serão contratados 35 projetos nesse edital.

Encerrando a lista, uma inovação: o Edital de Autoria Compartilhada e Bases Temporárias – Centro de Criatividades de Curitiba, que contempla novas linguagens e criações coletivas. Serão selecionadas 24 propostas e os proponentes poderão optar entre duas modalidades – de ocupação do Centro de Criatividade e de ocupação de espaços públicos ou espaços alternativos.

Participaram do lançamento o presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marcelo Cattani, a superintendente da instituição, Ana Cristina Castro, e os diretores Beto Lanza (Ação Cultural), Cristiano Morrissy (Adm. Financeiro), Loismary Pache (Incentivo) e Marcelo Sutil (Patrimônio) e o presidente do Icac, Marino Galvão Jr.

Editais do Fundo Municipal da Cultura

Edital e formulário de inscrições disponíveis no site da Fundação Cultural de Curitiba aqui.

Inscrições: até as 12h do dia 21 de fevereiro

Informações: paicatendimento@fcc.curitiba.pr.gov.br