Após chuva, SP amanhece com árvores caídas e semáforos com problemas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo amanheceu nesta segunda-feira (22) com dezenas de árvores caídas, carros no mesmo local para onde foram arrastados pela enxurrada e semáforos com problemas, após a forte chuva que atingiu a cidade, na tarde deste domingo (21).

Por volta das 6h, na zona oeste, havia árvores caídas em dois cruzamentos da avenida Brasil e na rua Estados Unidos, nos Jardins; na rua Wizard e Luiz Murat, ambas na Vila Madalena, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Na Vila Madalena, ao menos dois carros arrastados pela enxurrada ainda permaneciam na rua Harmonia, um deles estava pendurando pela parte de trás na entrada de uma viela. No mesmo bairro, várias árvores caíram na rua Aramanaí e Girassol, danificando cabos de telefonia. Cerca de 24 semáforos também apresentavam falhas, por volta das 11h08.

Em Pinheiros, parte das vias continuavam bloqueadas às 11h após a queda de árvores. Os transtornos foram registrados nos cruzamentos entre a rua Cardeal Arcoverde com a avenida Pedroso de Moraes e na avenida dos Semaneiros com a avenida Pedroso de Moraes. Na Vila Olímpia, zona sul, o farol entre as avenidas Juscelino Kubitschek e Chedid Jafet, ao lado do shopping JK Iguatemi, estava com problemas. Um agente da CET chegou ao local por volta das 6h para orientar o trânsito.

CHUVA

A chuva forte que atingiu São Paulo na tarde deste domingo derrubou 18 árvores, alagou ruas na zona oeste e deixou vários pontos da cidade em estado de atenção. A rua Harmonia foi alagada, e a água inundou o Beco do Batman. Na Joaquim Antunes, duas pessoas ficaram isoladas dentro de um carro e foram socorridas pelos Bombeiros. Na rua Paulistânia, próxima à estação Vila Madalena do metrô, houve um desmoronamento que não deixou feridos.

Na rua Ásia, duas árvores caíram e atingiram veículos estacionados na via. Um deles era o Hyundai HB20 do empresário Bernardo Santos, 37, que tinha parado o carro devido ao aguaceiro. Também caíram árvores na Lapa, na Sé e na Consolação. Na zona leste, o córrego Lajeado transbordou e causou transtornos em vias no Itaim Paulista. A região ficou em estado de alerta até às 17h40, quando a chuva perdeu força.

Além do centro e da zona oeste, onde a chuva se concentrou, as marginais Pinheiros e Tietê e a zona leste entraram em estado de atenção. PREVISÃO Segundo previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura do São Paulo), a capital paulista deve ter mais uma semana com dias de muito calor, com temporais entre a tarde e o início da noite. Na segunda-feira (22), a temperatura oscilará entre a 20° C e 31° C e a tendência é de chuva forte a partir do meio da tarde –a expectativa é de alagamentos e transbordamentos de rios e córregos.

O panorama de terça-feira (23) deve ser o mesmo: sol entre nuvens, pancadas a partir do período da tarde e máxima estimada em 32º C.