Trilha Ambiental quer conscientizar veranistas no Litoral

Os veranistas que estiverem no Litoral do Estado vão poder fazer uma trilha para conhecer a importância de preservação da Mata Atlântica. A primeira edição da Trilha Ambiental, iniciativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, aconteceu no sábado (20) na praia central de Caiobá, em Matinhos, e será levada para outras praias do Litoral.

Anexo à estrutura da E-Paraná no Litoral foi montado um percurso, composto por painéis coloridos cravados na areia, trazendo diversos personagens ilustrados que dão dicas e informações sobre a correta destinação do lixo, consumo responsável da água e a necessidade de preservar e conservar a Mata Atlântica, bioma onde litoral paranaense está inserido.

A trilha é itinerante e será instalada em outros locais e datas, integrando as ações do Verão Paraná 2018, numa parceria com as prefeituras dos municípios do litoral.

Segundo o secretário estadual do Meio Ambiente, Antonio Carlos Bonetti, o governo tem um papel importante na preservação ambiental ao criar políticas públicas, fiscalizar e garantir o cumprimento da legislação, mas não é capaz de efetuar grandes mudanças sem o engajamento da sociedade. “O governo sozinho não tem condições de assegurar a preservação e conservação do meio ambiente, esse trabalho começa em casa e na escola através da educação ambiental, formando cidadãos conscientes de sua responsabilidade, tendo a sustentabilidade como princípio norteador de suas ações”, afirma Bonetti.

“No litoral paranaense está o maior remanescente de Mata Atlântica do país, com grande porcentagem das áreas preservadas, cenário ideal para inaugurar a Trilha e promover a educação ambiental”, disse o prefeito de Matinhos, Ruy Hauer.

Para o chefe da Casa Militar e coordenador das ações do Verão Paraná 2018, coronel Élio de Oliveira Manoel, trata-se de mais uma ação do Governo com o objetivo de levar entretenimento com responsabilidade a todos que vem curtir o verão nas praias paranaenses. “Esperamos que todos aproveitem com muito entusiasmo essas atividades, e possam sair daqui cidadãos mais preocupados com a preservação do meio ambiente”, afirma.

Trilha Ambiental - Programação

Dias 26, 27 e 28/01 Praia Central de Guaratuba;

Dias 02, 03 e 04/02 Praia de Ipanema em Pontal do Paraná;

Dias 05, 06 e 07/02 Ilha do Mel em Paranaguá.

Horário de funcionamento: das 9h às 12h e das 16h até as 19h.