À procura do 1º gol, Fred não vai participar do rodízio e seguirá jogando

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Passadas duas rodadas do Campeonato Mineiro, o técnico Mano Menezes vai manter seu esquema de rodízio e trocar de três a quatro jogadores de uma partida para a outra. Mas o atacante Fred não participará da estratégia. Ainda sem marcar nas duas partidas que atuou pela Cruzeiro, o atacante tem recebido atenção especial para aprimorar a parte física e ganhar ritmo, o que significa que estará novamente diante do torcedor na próxima quarta-feira, contra o Uberlândia. Além de Fred, outros seis jogadores atuaram as duas partidas inteiras: Fábio, Lucas Romero, Léo, Egídio, Henrique e Rafinha. Esses, porém, deverão dar lugar a outros atletas ainda não testados, como o recém-contratado Edílson, ou para os retornos de atletas como Ariel Cabral, Robinho e De Arrascaeta. Nas partidas contra o Tupi e a Caldense, Fred passou os 90 minutos em campo. No primeiro jogo do ano, o camisa 9 teve uma grande chance de balançar as redes após o passe de Robinho, mas chegou atrasado e ficou no quase. Já no confronto de Poços de Caldas, as chances diminuíram bastante, e o atacante não passou de duas cabeçadas na direção do gol. Até o momento, Mano Menezes já escalou 17 jogadores nos primeiros 180 minutos do Campeonato Mineiro. Das sete contratações realizadas para 2018, apenas três entraram em campo: Fred, Egídio e Bruno Silva. Como David ainda se recupera de lesão, a expectativa para os próximos compromissos fica por conta das estreias de Marcelo Hermes, Mancuello e Edílson. O primeiro já vem marcando presença no banco de reservas e deve ser um dos próximos a participar do rodízio. Já os outros dois serão aproveitado apenas na partida do fim de semana contra a Tombense, pela quarta rodada do estadual.