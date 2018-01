Com objetivo de retratar a respeito da história e bastidores dos papeis secundários do primeiro filme da saga Star Wars, o documentário Elstree 1976: O Lado Anônimo da Força chega nesta segunda-feira (22) com exclusividade ao mercado brasileiro de cinema no streaming de vídeo. A produção está disponível nas principais plataformas on-line, como o Looke, NOW, VIVO Play, Google Play, entre outras.

Desenvolvido após a bem-sucedida iniciativa voltada para arrecadação de dinheiro coletivo, Elstree 1976 busca explorar a história vivenciada por figurantes e atores em papeis menores durante as gravações de Star Wars - A Nova Esperança, incluindo os dublês do Darth Vader e Boba Fett.

Escrito e dirigido por Jon Spira, o filme traz em seu elenco os participantes de Star Wars Angus MacInnes, Anthony Forrest, Derek Lyons, Garrick Hagon, Jeremy Bulloch, John Chapman, Laurie Goode e Paul Blake.

O filme está disponível para aluguel e aquisição digital, por preços a partir de R$ 9,99 para locação e R$ 29,99 para compra.

Imagens, trailer e pôster estão disponíveis neste link!

Ficha técnica

Elstree 1976: O Lado Anônimo da Força

Direção: Jon Spira. Estrelando: Angus MacInnes, Anthony Forrest, Derek Lyons, Garrick Hagon, Jeremy Bulloch, John Chapman, Laurie Goode e Paul Blake.

A partir de R$ 9,99 (VOD) e R$ 29,99 (EST)

Duração: 101 minutos.