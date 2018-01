Para agitar ainda mais a estação mais quente do ano, o Tinder, maior aplicativo do mundo para conhecer novas pessoas, montou uma lista de cidades que devem bombar nesse verão. Quem sabe talvez esse ranking pode te ajudar a escolher o destino das férias.

O primeiro lugar da lista ficou com Maresias, localizada no litoral norte do estado de São Paulo, a cidade é velha conhecida dos surfistas e pode ser o destino do seu próximo match. Os dois destinos seguintes ficam em Santa Catarina: a capital Florianópolis e Balneário Camboriú – as duas ficam cheias no verão (quando a água do mar está menos gelada!), e são famosas pela vida noturna agitada.

Porto Seguro, na Bahia, ficou na quarta colocação. Outra representante do estado, Salvador - a capital, garantiu a oitava posição. O que não falta nas duas são praias badaladas e festas animadas, como o Carnaval – prato cheio para vários matches.

Mesmo sem praia, a capital paulistana garantiu o quinto lugar na lista, seguida pelo Rio de Janeiro (6º) e por Guarapari (7º). Também garantiram participação na lista as capitais nordestinas de Recife (9º), no Pernambuco, e Fortaleza (10º), no Ceará.

Lista de cidades que vão bombar no verão

Maresias (SP)

Florianópolis (SC)

Balneário Camboriú (SC)

Porto Seguro (BA)

São Paulo (SP)

Rio de Janeiro (RJ)

Guarapari (ES)

Salvador (BA)

Recife (PE)

Fortaleza (CE)