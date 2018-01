Após 'luto' no Globo de Ouro, atrizes vestem tons de rosa e paetês no tapete do SAG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Screen Actors Guild Awards aconteceu neste domingo (21) premiando as principais atuações em filmes e séries escolhidas pelo Sindicato dos Atores. A noite teve homenagem à Morgan Freeman, "Três Anúncios para um Crime" com o prêmio principal e, para a surpresa de todos, muitas cores no tapete vermelho.

No Globo de Ouro, que aconteceu no dia 7 de janeiro, as atrizes optaram por usar preto como protesto e forma de adesão ao movimento "Time's Up", que denuncia episódios de assédio em Hollywood. Já no SAG, embora as denúncias continuem a todo vapor, os figurinos foram mais coloridos. Talvez porque, de antemão, os organizadores do evento tenham dado maior destaque às mulheres.

Kristen Bell, cantora e atriz americana, foi a primeira apresentadora da premiação -antes, os vencedores apenas recebiam o prêmio da produção e discursavam. No tapete vermelho do Shrine Auditorium, em Los Angeles, foi possível perceber algumas tendências: tons de rosa e nude, além do pretinho "básico", estavam entre os mais usados. E brilho, muito brilho, por conta dos paetês.

Com o prêmio de melhor atriz coadjuvante, Margot Robbie, estrela do filme "Eu, Tonya" foi uma das que investiu nos tons pastéis. Como melhor atriz de drama de Televisão, Claire Foy, atriz de "The Crown" fez uma mistura das tendências, unindo o nude ao padrão florido e primaveril. Muitas atrizes apostaram em paetês para brilhar, literalmente. Nicole Kidman, que ganhou o prêmio de melhor atriz para a TV, escolheu um vestido em rosa queimado, todo bordado de paetê. Millie Bobby Brown, a Eleven de "Stranger Things", vestiu um Calvin Klein rosa bebê, também trabalhado no paetê.