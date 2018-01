Como começar o ano de emprego novo

Final de ano é época de rever os objetivos alcançados no ano que passou e traçar as metas para os próximos 12 meses. No topo do ranking estão os tópicos relacionados com a realização pessoal e, claro, o sucesso profissional. Conseguir uma nova oportunidade de trabalho ou mudar de emprego lideram as listas de resoluções de ano novo. Mas para isso os candidatos precisam atualizar o currículo, conhecer e desenvolver suas habilidades sociais e investir em autoconhecimento.

“Fazer um balanço dos resultados obtidos em 2017 é um bom começo para planejar o próximo ano. Mensurar os resultados obtidos ajuda a avaliar as forças e também conhecer melhor as limitações. Depois dessa análise é preciso estabelecer os objetivos para o novo ano e definir a melhor estratégia de posicionamento profissional.

O planejamento serve para prever o futuro e deve preceder a ação, mas é na prática que os resultados são construídos”, explica a coordenadora do Opet Placement da Faculdade Opet, Dâmaris Cristo.

Dâmaris reforça que os meses de janeiro, fevereiro e março são os melhores para procurar uma nova oportunidade. “O início do ano é um período onde as empresas costumam rever o planejamento, portanto, um bom momento para abrir novas vagas e assim atrair profissionais diferenciados que estão disponíveis. Essa é a boa notícia.

A má notícia é que nesta época a concorrência é acirrada, ou seja, para garantir a contratação o profissional deve estar muito bem preparado.”

Atitudes

Veja algumas dicas da especialista para começar o ano com mais chances na busca por um novo trabalho.

1 O currículo precisa ser claro e objetivo. O ideal é que esteja disponível na internet e em redes sociais como o LinkedIn, por exemplo. Os objetivos pretendidos para a vaga precisam estar alinhados com a experiência profissional.

2 O candidato precisa construir uma rede de contatos. Muitas vezes as empresas buscam novos profissionais a partir de indicações dos colaboradores ou parceiros de negócios. Criar um networking é muito importante. Claro, o profissional deve ter bom senso e fazer contatos de forma natural e simpática, sem exageros.

3 Pesquisar informações sobre a empresa deixará uma boa primeira impressão, fator que pode definir a contratação. O candidato deve perguntar se é necessário levar uma versão impressa do currículo. A entrevista é prioridade.

4 Autoconfiança é fundamental para o sucesso na entrevista. Estar seguro sobre a vaga, conhecer a empresa e o perfil de profissional desejado aumentam as chances de sucesso. O profissional precisa estar consciente que se você foi chamado para a entrevista é porque o recrutador acredita que possa ter o perfil desejado.

5 O mercado de trabalho tem exigido o desenvolvimento de habilidades sociais como inteligência emocional, empatia, capacidade de falar em público e solucionar problemas, entre outras. O profissional precisa ter autoconhecimento para identificar os pontos fortes e respeitar as suas características.

6 Observar antes de agir, fazer perguntas se tiver dúvidas, ser educado e pontual, alinhar as expectativas e evitar comparações também são pontos fundamentais na busca por uma nova oportunidade.