(foto: Osvaldo Ribeiro/SESP)

Nos bastidores do Centro Cívico é dada como certa a saída do secretário de Estado da Segurança Pública, Wagner Mesquita, do cargo. Segundo fontes do governo, ele teria se desgastado após bater de frente com os comandantes da Polícia Militar. Além disso, também teria sofrido desgaste em razão do episódio em que o corpo de uma pessoa assassinada em Colombo (região metropolitana de Curitiba) ficou 13 horas à espera de uma viatura do Instituto Médico Legal (IML).

Caravana

Segundo o PT, 43 ônibus com manifestantes contrários à condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva devem sair do Paraná para Porto Alegre (RS) para acompanhar o julgamento do petista pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que acontece amanhã. Estima-se que 2.300 paranaenses estarão na capital gaúcha entre hoje e amanhã.

Juventude

A primeira caravana a seguir viagem foi a da “Juventude”. O ônibus dos jovens saiu no sábado, após o lançamento do Comitê das Juventudes realizado no Palácio dos Estudantes, em Curitiba. A caravana já está em Porto Alegre lutando pela Democracia e por Lula.Caravana da Juventude. A caravana das Mulheres saiu na manhã de ontem, de Curitiba.

Aliado

Quem também estará em Porto Alegre a partir de hoje é o senador Roberto Requião (PMDB). Ele participa de reunião na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. “Me coloco frontalmente contra esse processo, essa condenação. Porque isso está dando cobertura para a entrega do Brasil. Lula está sendo julgado para garantir a entrega do Brasil. Querem uma condenação para que ele não participe do processo eleitoral”, afirmou o peemedebista, em vídeo postado nas redes sociais ontem.

Tríplex

Já o deputado federal paranaense Rubens Bueno (PPS) defendeu a condenação de Lula. Ele afirmou, porém, que o caso do tríplex do Guarujá, que rendeu uma pena de nove anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, deve ser um dos menores crimes praticados pelo presidente de honra do PT.

Organização

“É certo que a propina do tríplex do Guarujá talvez seja um dos menores crimes que Lula tenha cometido. Mas faz parte do esforço do juiz Sérgio Moro e da equipe da Operação Lava Jato para combater a corrupção e prender os criminosos que montaram uma organização criminosa que dominou a estrutura do Estado por 13 anos. Lula é réu em outros processos e novas condenações podem vir em breve”, avaliou Bueno.

Sucessão

O ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), continua a todo vapor nas articulações para reforçar o apoio à pré-candidatura de sua esposa, a vice-governadora Cida Borghetti (PP), ao governo do Estado nas eleições deste ano. Ontem, Barros se reuniu com o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), para discutir a sucessão.

Impressoras

A Câmara Municipal de Curitiba republicou, na semana passada, o edital para contratação de empresa especializada em locação de impressoras e mesa digitalizadora. Com isso, o recebimento das propostas e a realização do pregão eletrônico foram adiados para o dia 31 de janeiro. Publicado inicialmente em 5 de janeiro, a licitação inclui assistência técnica e fornecimento de suprimentos, exceto papel, para atendimento das necessidades do Legislativo. O edital republicado mantém o valor máximo de R$ 303.203,52 para um contrato de 12 meses.