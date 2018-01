Saúde de Curitiba adota cronograma contra a febre amarela

A doses, quando abertas, precisam ser usadas em até seis horas (foto: Foto: Divulgação)

Com o aumento da procura pela vacina contra febre amarela pelos viajantes nos postos de Saúde de Curitiba por causa dos recentes casos registrados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minais Gerais, a Secretaria Municipal da Saúde adotou uma estratégia para evitar perdas de doses nos postos de saúde em Curitiba.

A vacina é recomendada às pessoas saudáveis entre nove meses e 59 anos que nunca se imunizaram contra a doença e com viagens programadas para áreas em que o vírus está circulando.

Cada um dos dez distritos sanitários de Curitiba terá uma ou duas unidades de saúde com vacinação de segunda a sexta-feira (exceto feriados). Nas demais, a imunização será feita em dias e horários estabelecidos conforme um cronograma que pode ser consultado nas unidades de saúde.

“Cada frasco de vacina contém cinco doses e, depois de aberto, tem de ser utilizado em até seis horas, se não precisa ser descartado. Adotamos essa escala para que possamos usar integralmente nossos lotes de vacina”, explica a médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde Marion Burger.

A vacina precisa ser tomada pelo menos dez dias antes do embarque e é necessário apresentar documento de identificação e carteira de vacinação. Curitiba não tem circulação do vírus da febre amarela e por isso sempre foi considerada área sem recomendação de vacinação .

