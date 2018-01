PF justifica algemas em Cabral

O policial federal Jorge Chastalo Filho, chefe da escolta que conduziu Sérgio Cabral (MDB) na semana passada ao Instituto Médico Legal de Curitiba e ao Complexo Médico-Penal de Pinhais, informou à Polícia Federal que o uso de algemas no ex-governador do Rio foi “necessário e coerente”. As informações do policial foram dadas ao juiz federal Sérgio Moro.

Cabral foi transferido do Rio para Curitiba na quinta-feira. No dia seguinte, o ex-governador foi levado ao Instituto Médico-Legal da capital paranaense com algemas nas mãos e nos pés. A transferência do emedebista para Curitiba foi decretada simultaneamente pela Justiça Federal no Rio e em Curitiba porque os investigadores descobriram que Cabral estava recebendo regalias na Cadeia Pública de Benfica - zona Norte do Rio.

Segundo o chefe da escolta, uma equipe havia informado naquele dia que, no IML, “havia grande número de pessoas” no local.