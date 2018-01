Aplicativos garantem que são seguros

Procuradas, as empresas Uber e 99 POP, principais alvos das reclamações dos motoristas, encaminharam ao Bem Paraná uma nota se posicionando sobre o protesto e esclarecendo como funciona a parte de segurança dos aplicativos. A Uber, por exemplo, afirmou ter camadas de tecnologia que agregam segurança antes, durante e depois de cada viagem, comentando ainda que nenhuma corrida na plataforma é anônima e todas são registradas por GPS. Além disso, os parceiros contam com um número de telefone 0800 para registrar casos de emergência e solicitar apoio da Uber depois que estiverem em segurança e tiverem contatado as autoridades. Já a 99 POP informou que faz o mapeamento das áreas de risco e que as informações levantadas são avaliadas por uma equipe de segurança, que envia alertas aos motoristas sobre as zonas de maior perigo. Além disso, a empresa apontou ter diminuído em 80% o número de ocorrências desde a criação da área de segurança, em julho, mesmo com o aumento na quantidade de corridas.