Prefeitura de Pinhais alerta sobre separação do lixo

Prefeitura de Pinhais: população deve separar o lixo corretamente (foto: Rafael Nunes/Divulgação)

A Prefeitura de Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realiza o serviço de coleta de lixo domiciliar e reciclável em todo o município. No entanto, é importante que a população colabore e faça a correta separação dos resíduos. A reciclagem resulta em diversos aspectos positivos, seja na geração de economia, preservação do meio ambiente, ou ainda contribuindo com o trabalho da Associação dos Recicladores de Pinhais (AREPI).

Segundo a engenheira ambiental da Semma, Caroline Beleski Carneiro, os resíduos provenientes da coleta seletiva são encaminhados à AREPI, que possui completa prioridade no recebimento dos resíduos recicláveis. “Somente na situação em que a Associação não comportar o recebimento do total de recicláveis coletados no município, a Secretaria de Meio Ambiente encaminha o excedente às empresas credenciadas via Chamamento Público”, explica Caroline.

Processo de reciclagem

Vale lembrar que atualmente a AREPI comporta o processamento de todo o montante de resíduos recicláveis coletados, o equivalente a quatro caminhões por dia. “O processo de reciclagem de resíduos na Associação inicia pela triagem e classificação dos materiais recicláveis, passando pela prensagem (compactação dos materiais) e posterior revenda às empresas recicladoras, gerando renda para os associados e possibilitando a reutilização desses materiais como matéria-prima no processo produtivo”, completa Caroline.