Desorientação de piloto levou a acidente que matou Teori

RUBENS VALENTE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A investigação da Aeronáutica sobre a queda do avião que matou o ministro do STF Teori Zavascki em janeiro de 2017 concluiu que um dos fatores que contribuíram para o acidente foi desorientação espacial do piloto Osmar Rodrigues, 56, que também morreu no acidente. Os dados sugerem, segundo a Aeronáutica, que, viajando sob chuva e depois de arremeter duas vezes perto da pista de Paraty (RJ), o piloto se confundiu sobre a verdadeira altitude do avião e acabou atingindo a água ao fazer uma curva. Após bater com a asa direita na baía de Paraty, o avião "capotou", deixando destroços num raio de 150 metros. Os ocupantes morreram de politraumatismo. Outros fatores que colaboraram para o acidente, segundo a investigação, foram as condições meteorológicas, com "chuva contínua" no momento do acidente, o que provocou uma visibilidade horizontal de 1.500 metros, quando o mínimo para operação, segundo a Aeronáutica, seria de 5.000. O piloto decidiu fazer o pouso mesmo com baixa visibilidade, o que contrariou as normas aceitas para voos visuais e que, segundo a Aeronáutica, devem ser seguidas por todos os pilotos. Não foram encontrados sinais de sabotagem. A análise técnica dos equipamentos e do motor do avião indicou que estavam em condições normais de funcionamento. A queda do avião turboélice King Air, prefixo PR-SOM, no mar perto do aeroporto de Paraty (RJ) completou um ano na sexta-feira passada (19). Na época do acidente, Zavascki era o relator, no Supremo, dos casos derivados da Operação Lava Jato. A morte violenta do ministro deu origem a dúvidas de familiares e teorias conspiratórias. Além de Zavascki, que viajava de férias, e do piloto morreram o proprietário do hotel Emiliano de São Paulo e dono do avião, Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, 69, a massoterapeuta Maíra Panas, 23, e sua mãe, Maria Hilda Panas Helatczuk, 55. A investigação da Aeronáutica durou um ano e seu resultado foi divulgado nesta segunda-feira (22) pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos). Duas horas antes, o resultado foi passado aos familiares dos mortos. O investigador encarregado, coronel-aviador Marcelo Moreno, disse que as condições de voo favoreceram a ocorrência da ilusão vestibular, um dos sistemas de orientação humana, na região do ouvido. "O piloto, muito provavelmente, teve uma desorientação espacial que acarretou a perda de controle da aeronave", concluiu o relatório da Aeronáutica. O relatório também concluiu que houve, por parte do piloto, uma avaliação "inadequada" sobre as condições meteorológicas "mínimas requeridas para a operação no aeródromo", considerando as duas tentativas de pouso frustradas. O piloto tinha 7.464 horas de voo. No modelo acidentado, quase 3.000 horas de voo. "Posso chamar de um piloto experiente, era piloto já 30 anos, operava aeronaves multimotoras em voos privados desde 1994. Operava no avião acidentado desde 2010. Nos últimos 12 meses, realizou 33 voos com destino a Paraty", informou o coronel. A investigação militar não aponta culpados nem causas, mas os principais fatores que contribuíram para a queda do avião. O objetivo maior é prevenir futuros acidentes. Em paralelo à apuração do Cenipa, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam o caso para identificar eventuais responsáveis pelas mortes, ainda que de forma involuntária.