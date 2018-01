(foto: Franklin de Freitas)

Moradores da Vila Torres fizeram um protesto neste final de tarde de segunda-feira, 22, interditando por cerca de uma hora e meia o trânsito na região do Guabirotuba e da Avenida Comendador Franco.

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem e disse que não iria se pronunciar sobre o caso. Cerca de 50 pessoas colocaram fogo em pneus que interditaram a Avenida Comendador Franco por cerca de uma hora e meia. Por conta do protesto o trânsito ficou totalmente parado no local. As informações da Superintendência de Trânsito (Setran) dão como endereço da manifestação a Avenida Comendador Franco, em frente à Fiep, e a Rua Guabirotuba, entre as ruas Imaculada Conceição e Iapó, em frente a uma das entradas da Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Nesta região o trânsito ficou parado por cerca de duas horas.