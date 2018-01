Caminhão desgovernado invade casa e deixa três feridos

Mãe e filha estavam dormindo na hora do acidente (foto: Valquir Aureliano)

Um caminhão desgovernado carregado com um container invadiu uma casa na Rua Orestes Codega, no bairro Pinheirinho, ontem de manhã. Segundo os bombeiros, três pessoas ficaram feridas.

As vítimas são Irene Barbosa Ribeira, 97 anos, Maria Antônia Monteiro, 69 anos, e Ivani Monteiro. 57 anos e são mãe e filhas. Duas dormiam no quarto e outra estava na cozinha.

A mulher de quase 100 anos ficou prensada pela carreta, mas foi salva com ferimentos leves. O filho de uma das mulheres, Eliezer Monteiro, que mora na casa ao lado, disse que foi um susto e tanto: "Não dá para acreditar que elas saíram só com ferimentos leves. Um milagre, porque o caminhão acabou com dois quartos, a sala e chegou na cozinha".

Segundo relatório preliminar dos bombeiros, a casa sofreu abalos estruturais. Uma parte da casa está apoiada na cabine do caminhão.

O motorista do caminhão, Rafael Kanaut Rosa, 35 anos, alegou `fatalidade´ e prestou atendimento às vítimas. A carreta estava ligada quando ele teria ido pegar uma garrafa de água para o filho de 13 anos que iria viajar com ele, quando o caminhão andou.