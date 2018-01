Luana Piovani diz que não vai mais bater no filho de 5 anos

A atriz Luana Piovani fez intem uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube e disse que deixou de bater em seu filho, Dom, de cinco anos. A atriz ainda é mãe dos gêmeos Liz e Bem, de dois anos. Seu marido, Pedro Scooby, está fora do País e Luana disse que Dom é muito apegado a ele. “Quando o Pedro não está aqui, ele fica me testando demais para chamar a atenção. E eu já contei para vocês que dou uns tapas na bunda, puxo uma orelha, pego no braço mais forte”, falou Luana. Porém, ela disse que há uma semana, sua atitude mudou. “Ele estava vindo e eu dando tapa na bunda, chamando a atenção, educando, brigando, falando: ‘Não faz isso’. Aí acho que, no terceiro tapa, tocou um sino na minha cabeça. Eu olhei para o Dom e falei: ‘Cansei. Cansei de te dar tapa, de puxar tua orelha, de você me desobedecer. Não vou mais bater em você nunca mais’”.

Assédio sexual

Após acusações, James Franco é ignorado por colegas

James Franco e Aziz Ansari foram premiados com Globos de Ouro no início de janeiro, e ambos já enfrentaram acusações de mulheres como parte do movimento #MeToo Mas, na noite de domingo, com os dois atores nomeados para Screen Actors Guild Awards (SAG), apenas Franco apareceu à cerimônia, em Los Angeles. Presente à cerimônia do SAG, Franco apareceu brevemente diante da câmera de TV quando os indicados em sua categoria (melhor ator no cinema) foram apresentados. Recebeu aplausos discretos e não conseguiu apresentar mais que um sorriso amarelo. Logo depois que ele conquistou o Globo de Ouro por “O Artista do Desastre”, no qual interpreta e dirige, várias mulheres o acusaram de explorá-las sexualmente ou por algum outro comportamento inapropriado. Franco negou as acusações.

Sindicato dos Atores

‘Três Anúncios para um Crime’ vence premiação do SAG

Depois de vencer o Globo de Ouro há duas semanas, ‘Três Anúncios para um Crime’ repetiu a boa performance no SAG (Screen Actors Guild), o prêmio do Sindicato dos Atores, um dos principais termômetros da categoria para o Oscar. Em uma premiação “colorida” - ao contrário do preto dominante no Globo-, o filme dirigido por Martin McDonagh rendeu o troféu de melhor atriz para Frances McDormand e de melhor ator coadjuvante para Sam Rockwell, dobradinha que larga com amplo favoritismo para o Oscar, que anuncia seus indicados hoje. O filme ainda levou o principal prêmio da noite, de melhor elenco, derrotando ‘Corra!’, ‘Lady Bird - É Hora de Voar’, ‘Mudbound: Lágrimas Sobre o Mississippi’ e ‘Doentes de Amor’. Outro que comprovou seu favoritismo foi Gary Oldman, vitorioso entre os atores por seu papel em ‘O Destino de uma Nação’. Na parte de TV da premiação, Claire Foy, de ‘The Crown’, derrotou Elizabeth Moss, de ‘The Handmaid’s Tale’, na disputada categoria de atriz. Entre as minisséries, ‘Big Little Lies’ voltou a ser dominante, como no Globo e no Emmy, e deu mais um troféu para Nicole Kidman.

Chuck Mosley

Ana Maria Braga critica matança de macacos por causa da febre amarela

A apresentadora Ana Maria Braga criticou a atitude de parte da população que tenta matar macacos para combater a febre amarela. Na última semana vieram à tona imagens de bananas com comprimidos de veneno no Rio de Janeiro e em São Paulo. A prática repete um comportamento do ano passado, também na época em que a doença estava se espalhando. A apresentadora do Mais Você afirma que a atitude é ignorante. “É burrice”, disse ao vivo na edição de ontem do programa. “Ela é transmitida por mosquitos. Matar macaco achando que isso vai ajudar a diminuir os casos de febre amarela nos humanos é burrice, não vou falar nem que é ignorância”.

Luto

Morre a atriz Desirée Vignolli, ‘De que Rei Sou Eu?’, aos 52 anos

A atriz Desirée Vignolli, de 52 anos, morreu no domingo (21), no Rio de Janeiro. A atriz, que ficou famosa nas novelas “Que Rei sou Eu?” (1989) e “Mico Preto” (1990), estava afastada da TV desde 2000, quando atuou em “Vidas Cruzadas”, trama da Record. A morte foi confirmada pela atual mulher de Luis Gustavo, ex-marido de Desirée. A causa da morte não foi divulgada pela família. A atriz será velada amanhã, no cemitério São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Níver do dia

Rutger Hauer

ator holandês

74 anos