Rodrigão perde pênalti, e Santos é derrotado pelo Bragantino na Vila

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos perdeu para o Bragantino por 1 a 0, nesta segunda-feira, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O gol do time de Bragança foi marcado pelo zagueiro Guilherme Mattis, que pegou rebote da trave para fazer o gol aos 36min do segundo tempo. O atacante Rodrigão, que havia feito golaço na estreia, foi o vilão do jogo ao perder um pênalti no último minuto. Mesmo com a derrota, o Santos se mantém na liderança do Grupo D, com três pontos ganhos, um a mais que o Red Bull, o segundo colocado. Com seis pontos, o Bragantino assumiu a liderança do Grupo A, que tem o Corinthians na terceira colocação, com três pontos. Após perder para o Bragantino, o Santos volta a campo na próxima quinta-feira, quando encara a Ponte Preta, às 19h30 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela terceira rodada da competição. O time de Bragança, por sua vez, enfrenta o São Bento, em casa. Em nenhum momento, o Santos conseguiu dominar o adversário e viu novamente um de seus meninos da Vila ser o melhor em campo. Arthur Gomes, que havia marcado dois gols na estreia, correu muito, se movimentou, finalizou e teria marcado mais um gol na competição se o árbitro não tivesse anulado o gol de forma equivocada. Aos 3min do segundo tempo, Rodrigão tocou para Arthur Gomes, que finalizou para o gol da entrada da área, em posição legal, mas o assistente anulou o gol -seria o terceiro da revelação santista no Paulista. Em uma das investidas, o Bragantino conseguiu o gol que determinou a vitória. Após rebote de chute de fora da área na trave, Guilherme Mattis tocou para o gol vazio, já que Vanderlei havia voado para tentar a defesa no canto direito. Depois de levar o gol, o Santos foi para cima, mas apenas uma chance de perigo foi criada. Aos 49min, após levantamento na área, Vecchio sofreu pênalti do goleiro ao tentar driblá-lo pelo lado esquerdo da área. Na cobrança, Rodrigão chutou no meio do gol para fácil defesa de Alex Alves. SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz, Romário (Eduardo Sasha); Alison, Renato (Jean Mota), Vecchio; Arthur Gomes (Rodrygo), Copete, Rodrigão. T.: Jair Ventura BRAGANTINO Alex Alves; Ewerton, Guilherme Mattis, Lázaro, Fabiano (Diego Macedo); Adenilson, Evandro, Vitinho; Léo Jaime (Bruno Sávio), Gerley, Matheus Peixoto. T.: Marcelo Veiga Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP) Juiz: Salim Fende Chavez Gol: Guilherme, aos 36min do segundo tempo (Bragantino) Cartões amarelos: David Braz, Alison e Jean Mota (Santos); Fabiano e Bruno Sávio (Bragantino)