BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O médico ortopedista Alexandre Campello tomou posse como novo presidente do Vasco para o próximo triênio, nesta segunda-feira, em cerimônia de gala na sede náutica do clube, no Rio de Janeiro. Em seu discurso, se emocionou ao citar sua família e os ataques que sofreu de opositores nos últimos dias. Também propôs uma reforma estatutária e agradeceu à "transição cortês" do ex-presidente Eurico Miranda. O dirigente, aliás, esteve presente e foi convidado para participar da mesa. Ele foi elogiado pelo presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), Rubens Lopes, que o considerou "muito mais que um amigo". Apesar das formalidades, Eurico ouviu no discurso de Campello a vontade do médico de fazer uma mudança geral na forma de gerir o clube. Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, propôs uma união entre as diferentes correntes políticas do Vasco. Estiveram presentes também na cerimônia Walter Feldman, representante da CBF, o ex-jogador Wilson Gottardo, representando o Ministério dos Esportes, o deputado estadual Chiquinho da Mangueira, entre outras autoridades. Na solenidade, também foram anunciados os vices-presidentes. São eles: Vice de futebol - Frederico Lopes Jurídico Rogério Peres Finanças - Orlando Marques Médico- Celso Monteiro Soares Patrimônio- Luiz Gustavo Pereira da Costa Obras e Engenharia - Felipe Videira Comunicação- Mauro Ferreira Relações Especializadas - Elói Ferreira Social- José Pinto Monteiro Infanto-Juvenil - Patrício Azevedo Quadra e salão- Luiz Ferreira Desportos Náuticos - Renato Romero Desportos Aquáticos - Salvador Perrela Relações Públicas- Paulo César Rezende Moreira