"BBB18" começa com quatro novos integrantes, todos de uma mesma família

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conforme adiantado pelo "F5" na coluna "Zapping", o "BBB18" começou nesta segunda-feira (22) com quatro novos participantes. São eles os integrantes da família Lima, vinda do Rio de Janeiro. A dinâmica dos quatro na casa será diferente: dois deles sairão no primeiro dia e os outros dois que ficarem valem por um só, como era com Pepê e Neném na sétima edição do reality "A Fazenda" (Record). Ou seja, na hora da votação, os dois serão votados como um. Se forem líderes serão líderes juntos e se forem ao paredão também irão juntos. Ayrton é o pai, Eva, a mãe, Ana Clara, a filha, e Jorge, o sobrinho. Os quatro moram na Freguesia, em Jacarepaguá. Eles entraram na casa antes de todo mundo, às duas da tarde, e agora esperam os outros 16 participantes.