Cruzeiro recebe proposta para Thiago Neves voltar ao futebol árabe

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Thiago Neves voltou ao radar do futebol árabe. Ex-clube do jogador, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, fez uma proposta ao Cruzeiro para tentar repatriar o camisa 30 da Raposa. Segundo apuração do UOL Esporte, o Cruzeiro já está ciente da proposta, mas dificilmente aceitará liberar Thiago Neves para o exterior, mesmo que o atleta de 32 anos veja com bons olhos um eventual retorno à equipe da Arábia Saudita. No momento, a proposta está sob os cuidados de Leandro Lima, empresário do atleta. A diretoria celeste diz ter recebido apenas uma consulta extra oficial pelo atleta. Contratado no início do ano passado, Thiago Neves tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2019 e é um dos atuais líderes do elenco. Apesar dos salários que superam os R$700 mil, Thiago tem dado retorno dentro de campo e se tornou um dos ídolos da torcida em menos de um ano no clube. Nesta segunda-feira, o jogador concedeu entrevista na Toca da Raposa e disse ter deixado suas metas pessoas de lado e que vai priorizar novos títulos em 2018, a conquista da Libertadores, do Mineiro e até o bicampeonato da Copa do Brasil.