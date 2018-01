Pence diz que paz no Oriente Médio só depende dos palestinos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-presidente americano Mike Pence disse nesta terça-feira (23), durante sua viagem para Israel, que o início das negociações de paz para o Oriente Médio depende apenas dos palestinos. "A Casa Branca está trabalhando com nossos parceiros na região para conseguirmos desenvolver um plano para a paz", disse ele em Jerusalém. "Agora tudo depende de quando os palestinos vão voltar para a mesa [de negociações]." Depois de o presidente americano Donald Trump ter reconhecido Jerusalém como capital de Israel em 6 de dezembro, os líderes palestinos afirmaram que não aceitam mais a intermediação do país nas negociações. "Nós queremos que eles [palestinos] saibam que a porta está aberta. Entendemos que não gostaram da decisão, mas o presidente quis que eu transmitisse nossa vontade e desejo de ser parte do processo de paz", afirmou Pence. A decisão americana sobre Jerusalém irritou aliados dos americanos no Oriente Médio e levou a uma série de manifestações dos palestinos na região. Nesta terça (23), o Fatah, que comanda a Cisjordânia, ordenou uma greve geral contra a presença de Pence e um protesto próximo a Ramala contra os Estados Unidos terminou em confronto com a polícia. Em outra decisão que pode aumentar a tensão na região, Pence disse que Trump deve anunciar nas próximas semanas seu plano para transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém em 2019. IRÃ Em seu último dia de viagem pelo Oriente Médio -ele passou também por Egito e Jordânia- Pence visitou nesta terça um memorial em homenagem aos judeus mortos no Holocausto e o Muro das Lamentações. Ele também se se encontrou com o presidente israelense Reuven Rivlin, com quem debateu o acordo nuclear com o Irã. "Estamos mandando um sinal para nossos aliados europeus que chegou a hora de mudar o acordo nuclear com o Irã", afirmou Pence. Na sequência, o israelense disse que o americano era um "mensch", expressão que significa pessoa honrada.