Nadal abandona jogo no 5º set e deixa Aberto da Austrália; Melo perde nas duplas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com dores na virilha desde o quarto set, o espanhol Rafael Nadal abandonou o jogo contra o croata Marin Cilic quando perdia por 2 games a 0 a quinta parcial e se despediu do Aberto da Austrália nas quartas de final. A partida de três horas e 47 minutos terminou com o placar de 3/6, 6/3, 6/7 (5-7), 6/2 e 2/0 a favor do croata. Nadal ganhava por 2 a 1, depois de uma vitória apertada no tie-break do terceiro set, quando começou a sentir dores. Ele pediu atendimento e seguiu no jogo, mas visivelmente teve a mobilidade prejudicada no quarto set, quando já foi dominado por Cilic. Depois de ter o serviço quebrado no segundo game da parcial decisiva, Nadal avisou ao árbitro e a Cilic que não tinha mais condições de seguir em um jogo que, nos três primeiros sets, foi marcado por equilíbrio e alto nível de tênis. Atual número 6 do mundo, Cilic chega pela segunda vez na carreira à semifinal em Melbourne, depois de oito anos. Ele também anotou a segunda vitória em sete jogos contra Nadal, sendo que a primeira foi conquistada em 2009. "Estávamos fazendo uma grande partida. É uma pena para Rafa, que é um grande lutador, terminar assim", lamentou Cilic. Por uma vaga na decisão, Cilic enfrentará o britânico Kyle Edmund (49º do mundo), que nesta terça-feira surpreendeu o búlgaro Grigor Dimitrov, terceiro cabeça-de-chave, por 3 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6, 6/3 e 6/4. Atual número um do mundo, Nadal manterá o posto mesmo que o vice-líder Roger Federer conquiste o título em Melbourne. Campeão em 2009, o espanhol perdeu mais uma chance de bicampeonato do Aberto da Austrália, sendo que ele foi outras três vezes vice-campeão, a última em 2017. Com a queda de Nadal, restam apenas três cabeças de chave vivos no masculino: Cilic (6), Federer (2) e Tomas Berdych (19). Estes dois últimos se enfrentam nesta quarta-feira, pelas quartas de final. MARCELO MELO Atual número um do mundo, a dupla formada pelo brasileiro Marcelo Melo e pelo polonês Lukasz Kubot foi derrotada nas quartas de final e se despediu nesta terça-feira (23) do Aberto da Austrália. Melo e Kubot fizeram um jogo equilibrado ao longo dos três sets, mas foram superados no tie-break decisivo pela parceria formada pelo alemão Jan-Lennard Struff e pelo japonês Ben McLachlan. Assim, o placar final foi de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4-7) e 7/6 (7-5). Mesmo com a derrota, Melo e Kubot continuarão como dupla número um do mundo, já que a campanha neste ano foi melhor do que a de 2017, quando chegaram nas oitavas de final. Nas semifinais, Struff e McLachlan enfrentam os vencedores do duelo entre as duplas Olivier Marach (AUT)/Mate Pavic (CRO) e Marcus Daniell (NZL)/Dominic Inglot (GBR). Com a derrota de Melo, o Brasil se despede da chave de duplas. Bruno Soares e Marcelo Demoliner já haviam sido eliminados anteriormente com seus respectivos parceiros. No feminino, Bia Haddad também foi eliminada. Já nas duplas mistas, os brasileiros Bruno Soares, ao lado da russa Ekaterina Makarova, e Marcelo Demoliner, ao lado da espanhola Maria José Martínez Sanchez, estão nas quartas de final.