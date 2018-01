Carro que Senna obteve última vitória em Mônaco será leiloado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O carro em que Ayrton Senna venceu pela última vez em Mônaco será leiloado em maio pela casa de leilões londrina Bonhams. O modelo é de 1993, a última temporada realizada pelo piloto brasileiro na McLaren. O chassi foi utilizado por Senna em 10 provas da temporada de 1993. Na ocasião, o brasileiro terminou o campeonato na segunda posição, atrás do francês Alain Prost. A casa de leilões não estima um valor a ser arrecado, mas o site “Motorsport” afirma que deverá ser arrecadado um valor na casa dos milhões.

Em novembro do último ano, a Ferrari utilizado por Michael Schumacher em Mônaco, em 2001, foi leiloada por US$ 7,5 milhões. Ayrton Senna correu pela McLaren entre 1988 e 1993. Em 1994, ele assinou com a Williams. O brasileiro morreu na terceira corrida daquele ano, após se acidentar no Grande Prêmio de San Marino.