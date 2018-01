'Sou vítima de notícias falsas', diz Temer na estreia de Amaury Jr. na Band 

SARAH MOTA RESENDE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Contratado da Band desde novembro de 2017, o apresentador Amaury Jr. promete começar na emissora trazendo entrevistas com o presidente Michel Temer e o cantor Roberto Carlos. "Sou vítima de notícias falsas", disse Temer em entrevista, gravada no Palácio do Planalto, ao apresentador. O novo programa, que estreia neste sábado (27), também traz participações da ex-modelo Luiza Brunet e dos cantores, pai e filha, Zezé Di Camargo e Wanessa. No fim do ano passado, o apresentador abriu mão de um programa diário na RedeTV! para assumir uma atração semanal na Band, emissora que o projetou após breves passagens pela Gazeta e Record. A troca é reflexo de mudança maior, que envolveu Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, seu principal patrocinador. O empresário levou as propagandas da marca para a Band. Em entrevista à Folha de S.Paulo após assinar contrato com a emissora, o artista afirmou que continuará cobrindo festas e eventos sociais em sua nova atração. "Quero fazer uma revista eletrônica semanal, o que é muito mais produtivo, e que gere informação e entretenimento. Vai ser um programa longevo, concentrando esforços num único dia", afirmou.