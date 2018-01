ARTE - Os motivos para a condenação de Lula citados por Moro e o que disseram os advogados

DOCUMENTO RASURADO - Conclusão da Justiça: foi achada em buscas uma "proposta de adesão" que mostra Lula e Marisa como beneficiários de um tríplex no prédio no Guarujá. O número do apartamento estava rasurado - O que disse Moro: "Desde o início o direito adquirido estava vinculado a uma unidade imobiliária específica." - A defesa: Lula disse em depoimento desconhecer esse documento. A defesa diz que ele não é o dono do tríplex PERÍCIA EM COMPUTADORES DA OAS - Conclusão da Justiça: um laudo da PF mostra que, no sistema de informática da empreiteira, o apartamento em questão aparecia como "vaga reservada" - O que disse Moro: "[Era] a única unidade a encontrar tal anotação." - A defesa: diz que Marisa Letícia havia adquirido cotas de uma unidade no condomínio em Guarujá a partir de 2005, e que desistiu da compra do imóvel posteriormente MENSAGENS DE CELULAR - Conclusão da Justiça: os telefones dos ex-executivos da OAS mostravam mensagens que falavam em 'projeto do Guarujá' ou 'da praia' e citavam "madame", em referência a Marisa Letícia - O que disse Moro: "Conclui-se que a OAS esteve envolvida na reforma do referido sítio em Atibaia e ainda na reforma do apartamento." - A defesa: Lula disse em depoimento desconhecer qualquer atuação da OAS a seu favor e que não tratou da reforma com Pinheiro REFORMA PERSONALIZADA - Conclusão da Justiça: a OAS não reformou outros apartamentos no condomínio em Guarujá nem tem por praxe fazê-lo em seus empreendimentos imobiliários - O que disse Moro: "Se o presidente havia desistido da aquisição do apartamento, por que a OAS teria insistido em mobiliá-lo?" - A defesa: diz que Lula não pediu as benfeitorias. O ex-presidente falou que desconhecia o assunto em audiência CONTRADIÇÕES DE LULA - Conclusão da Justiça: Lula se contradisse em depoimentos ao explicar as circunstâncias da desistência do imóvel e da reforma do apartamento - O que disse Moro: "O depoimento em juízo e o prestado perante a autoridade policial são absolutamente inconsistentes com os fatos." - A defesa: diz que as conclusões de Moro são apenas especulações e que não há provas de crime OMISSÃO COM ESQUEMA - Conclusão da Justiça: o esquema na Petrobras está comprovado. Lula não reagiu às descobertas do escândalo do mensalão nem repreendeu seus subordinados, o que demonstra conivência - O que disse Moro: "Não se verificou nada além de afirmações genéricas de que os culpados deveriam ser punidos" - A defesa: Lula afirmou que não tratava do dia a dia na Petrobras e que não costumava se reunir com diretores da estatal. Afirma que nem Moro nem a imprensa sabiam do esquema