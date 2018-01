Cultura em Movimento apresenta teatro, música e cinema

(foto: Alice Rodrigues/FCC)

No período de férias escolares, o projeto Cultura em Movimento, iniciativa da Secretaria da Educação, tem uma programação variada para professores, profissionais aposentados e comunidade. Todos podem participar de experiências estéticas nas diferentes linguagens artísticas em espaços culturais da cidade.

Os interessados podem acessar o portal Cidade do Conhecimento, clicar no banner do Cultura em Movimento (coluna à esquerda). São apresentações de teatro, música, cinema, shows, dança, circo. Durante o ano todo, os profissionais podem concorrer a ingressos para a participação em espetáculos e cursos, além de consultar a agenda de eventos gratuitos também destinados ao público em geral.

A gerente de Educação e Cultura, Margareth Caldas Fuchs, destaca que o projeto Cultura em Movimento é uma oportunidade de garantir o acesso de todos a espaços culturais que contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas.

“O Cultura em Movimento é uma ação que permite que profissionais, estudantes e comunidade tenham oportunidade para desfrutar dos eventos culturais que a cidade oferece, inclusive nas férias. Todos podem ter acesso a espetáculos teatrais, musicais, cinema ou qualquer outro tipo de manifestação cultural em seu dia a dia”, diz Margareth.

Como participar

Acesse o portal Cidade do Conhecimento aqui e clique no banner do Cultura em Movimento (coluna à esquerda).

Entre os destaques mais recentes estão a Sessão Criança do Museu da Imagem e do Som do Paraná, que exibe toda quarta e sexta-feira um filme infantil no miniauditório do MIS-PR em duas sessões, às 10h e às 15h. Entre os filmes exibidos estão Mulher Maravilha, Frozen, A Pequena Sereia, O Poderoso Chefinho e Turma da Mônica. A entrada é gratuita.

No dia 27 começa a 35ª Oficina de Música de Curitiba que terá apresentação da Camerata Antiqua de Curitiba, sob regência do maestro Abel Rocha e com participação da pianista Cristina Ortiz. Em seguida, a Orquestra de Cordas da Cidade, Vocal Brasileirão e Jane Duboc, que juntos cantarão Jobim. O evento será realizado no Teatro Guaíra, com entrada gratuita.